Muğla İnsan Kaynakları Platformu, turizm sektörünün öncü firmalarını bir araya getirdi

Ekonomi

Muğla Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde oluşturulan Muğla İnsan Kaynakları (İK) Platformu çalışma hayatındaki tüm tarafları buluşturmaya devam ediyor.

2023 yılında ilki gerçekleştirilen İnsan Kaynakları (İK) Platform toplantısının ikincisi Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde turizm sektörünün öncü firmalarının insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın önde gelen firmalarının yer aldığı buluşmada insan kaynakları alanındaki temel sorunlar masaya yatırılırken istihdam teşvikleri kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programı hakkında İŞKUR yetkilileri tarafından sektör temsilcilerine bilgi verildi.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok yaptığı konuşmada, işgücünün seçiminden eğitimine, kariyer planlamasından performans değerlendirmesine kadar önemli birçok görevi üstlenen insan kaynakları birimlerinin işletmeler açısından önemini vurgulayarak, İŞKUR olarak iş arayanlar, işverenler, öğrenciler başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine yönelik olarak düzenlenen etkinliklerle işgücü piyasasının tüm aktörlerini kapsayan çözümler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, İnsan Kaynakları tedariki ve yöntemi konusunda bölgesel sorunlara çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca toplantıda İŞKUR ile özel sektörün iş birliğinin artmasının yolları, piyasanın eleman temininde izleyebileceği yöntemleri, engelli istihdamı ve iş taleplerine başvuruda izlenebilecek yöntemler görüşülerek toplantı sektör temsilcilerinin bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşması ile son buldu. - MUĞLA