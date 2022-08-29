Dev gemi Bodrum'a 388 yolcu getirdi - Son Dakika
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Dev gemi Bodrum'a 388 yolcu getirdi

29.08.2022 14:18
Dev gemi Bodrum'a 388 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Azamara Journey isimli yolcu gemisi, ilçeye 388 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Azamara Journey isimli yolcu gemisi, ilçeye 388 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 180 metre uzunluğunda 29 metre genişliğindeki yolcu gemisi Azamara Journey, Kuşadası'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 694 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı olmak üzere toplam 388 yolcu, 385 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimi yolcular da deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

2000 yılında inşa edilen 30 bin 277 grostonluk gemi, akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev gemi Bodrum'a 388 yolcu getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev gemi Bodrum'a 388 yolcu getirdi - Son Dakika
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