Multinet Up 25. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Multinet Up 25. Yılını Kutladı

Multinet Up, 25 yıllık sürecini İstanbul'da düzenlenen özel etkinlikle ve başarılarıyla kutladı.

20.09.2024 11:50
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Multinet Up, 25 yıllık yolculuğunu ve bu süreçte elde ettiği başarıları İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın yöneticileri, iş ortakları ve basın mensuplarının katıldığı gecede, şirketin sektördeki konumu, yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu paylaşıldı. Ayrıca, bugüne kadar elde edilen başarıların ardındaki önemli kilometre taşları ve teknolojiye olan yatırımların önemi vurgulandı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, şirketin, 25 yıllık yolculuğunda her zaman yenilikçi vizyonuyla hareket ettiğini, müşteri memnuniyetini en öncelikli hedef olarak benimsediğini ve teknolojiye daima yatırım yaptığını belirtti.

Sever, ilk olarak yemek kartı hizmetiyle sektöre girdiklerini hatırlatarak, "Sonrasında gelen ilk mobil uygulama ve ilk mobil POS çözümlerimiz, bu yolculuğun sadece birkaç önemli adımı. Son 5 senedir takip ettiğimiz sürdürülebilir büyümeyi devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda 2024'ün ilk 6 ayında hedeflerimizin üzerinde bir performans sergiledik, sene sonu tahminlerimizin de yine hedeflerimizin üzerinde olacağını öngörüyoruz. Ayrıca, yemek kartı sektöründe marka bilinirliğinde son 5 yıldır düzenli pazar araştırmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilinirliklerinin sürekli artış göstererek ilerlediğini kaydeden Sever, yapılan son araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Sever, "Marka bilinirliğinde toplam bilinirlikte son 3 senedir birinci sıradayız. Bununla birlikte yemek kartı denince ilk akla gelen markayız. Son yıllarda üst üste aldığımız 30 müşteri deneyimi ödülü ve yemek kartı sektörünün en itibarlı şirketi seçilmemiz, tüm bu emeklerin bir yansıması. Bu geceyi de bu büyük başarıları kutlamak ve geleceğe olan güvenimizi pekiştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Hem geçmişten aldığımız güçle hem de geleceğe olan inancımızla, paydaşlarımızla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ali Emre, MultiNet, istanbul, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

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