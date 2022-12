Son Dakika Multinet Haberleri

Multinet Up, Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen, çalışan refahını ve insan odaklı kurum kültürünü inceleyen araştırma sonucuna göre Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü almaya hak kazandı.

Multinet Up, Mükemmel Çalışan Deneyimi'nde Türkiye'nin en mutlu iş yerleri arasında

Multinet Up, müşteri hizmetleri alanında gerçekleştirdiği başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası ödül programlarından biri olan Stevie Awards'ta Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Multinet Up "müşteri hizmetleri çalışmalarına" Stevie Awards'tan ödül

Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş dönemiyle ilgili görüşlerini araştırdı.

Multinet Up, çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü temel alan Happy Place to Work araştırmasında 89 puanla birinci olarak finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri unvanını aldı.

Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1.

Multinet Up Grubu, 2022'de hizmet çeşitliliğini ve KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak

Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.

Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor

Multinet Up, şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile firmalara tasarruf, şirket çalışanlarına ise kolaylık sunuyor.

Multinet Up ile Peynirci Baba iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Peynirci Baba'dan 350 TL ve üzeri miktarda online alışveriş yapan MultiNet'liler anında 30 TL indirim kazanıyor.

Multinet Up, The Hammers Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı", "En İyi CRM Takımı" ve "En İyi Search Marketing Takımı" kategorilerinde olmak üzere üç ödül kazandı.

Multinet Up'a The Hammers Awards'tan 3 ödül

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up'taki veri temelli pazarlama çalışmaları ve dijital stratejisinin başarıları dolayısıyla "Dijital CMO Ödülleri"nde "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su arasında yer aldı.

Multinet Up CMO'su Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçildi

Multinet Up ve Akbank arasındaki iş birliği ile Multinet Up'ın tedarik çözümü MultiAvantaj Kart sayesinde vade beklemeden ticaret yapabilen restoranlar, Akbank'ın avantajlı koşullarda sunduğu ticari artı para kredisi, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı, POS hizmetleri ve maaş ödeme...

Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.

Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards'da (LiSA Ödülleri) Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş "Yılın Satış Lideri" seçildi.

Multinet Up'a "Leadership in Sales Awards"tan ödül

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ve "KOBİ'lere destek, gençlere gelecek" sloganıyla faaliyet gösteren hizmet çözüm entegratörü Sizlikİş, iş birliği yaptı.

Multinet Up ve Sizlikİş iş birliği ile KOBİ'lere uygun maliyetli freelancer çözümleri

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.

Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

Son dakika gelişmesine göre Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümü MultiGift'in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop'u hayata geçirdi.

Multinet Up, MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubelerini de ekledi.

Gelen son dakika haberine göre Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise...

Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı

Multinet Up'a Best of Sales Awards'tan ödül

Multinet Up, pazarlama otomasyonu projesi Flow ile Best of Sales Awards'ta Gümüş Ödül'e layık görüldü.