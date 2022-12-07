Son Dakika Multinet Haberleri

14:33 MultiNet'lilere "jackjones.com.tr"de tüm indirimlere ek yüzde 13 indirim MultiNet sahipleri "jackjones.com.tr"den yapacakları alışverişlerinde, tüm indirimlere ek olarak yüzde 13 indirimli alışveriş yapma ayrıcalığı kazanıyor.

14:33 Multinet Up, Mükemmel Çalışan Deneyimi'nde Türkiye'nin en mutlu iş yerleri arasında Multinet Up, Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen, çalışan refahını ve insan odaklı kurum kültürünü inceleyen araştırma sonucuna göre Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü almaya hak kazandı.

16:08 MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim Multinet Up'ın BiSU ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları BiSU Hızlı Teslimat alışverişlerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.

15:01 Multinet Up "müşteri hizmetleri çalışmalarına" Stevie Awards'tan ödül Multinet Up, müşteri hizmetleri alanında gerçekleştirdiği başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası ödül programlarından biri olan Stevie Awards'ta Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

15:31 Kuryelik Yaparken Trafik Kazası Geçiren Yunus Emre Güneş: "İnsanların Ümidini Kullanarak Ceplerini Zengin Ettiler. Üniversite mezunu Yunus Emre Güneş, Kadın Ustalar Proje Yönetimi Şirketi’nin imzaladığı protokol kapsamında bir dağıtım şirketinde taşeron olarak kuryelik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası, sigorta primlerinin yatırılmadığını öğrendi. Çalıştığı süre boyunca haklarının gasp edildiğinden öne süren Güneş, “Üniversite mezunları şu an iş bulamadığı için böyle firmalar yüzünden hayatları mahvoluyor. Bu sistem yüzünden çok kurye heba oluyor. Birçok gencin hayatı kararıyor… Vaatleri o kadar büyüktü ki mecburiyetten çalışıyorduk açıkçası. Çünkü iş bulamıyorduk. İnsanların ümidini kullanarak ceplerini zengin ettiler. O yüzden hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim” dedi.

22:48 İzmir Büyükşehir'den Uzundere'ye Yerleştirilen Depremzedeler Açıklaması: "Sınırlarımızı Zorlayarak Yasal Çerçevede Destek Olduk" İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depreminin ardından Uzundere Toplu Konutları’na bir yıllığına yerleştirdiği 224 depremzede aileyle ilgili açıklama yaptı. Bir yıllık tahsis süresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez uzatıldığının vurgulandığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir” denildi.

16:50 İzmir Büyükşehir'den Uzundere'ye Yerleştirilen Depremzedeler Açıklaması: "Sınırlarımızı Zorlayarak Yasal Çerçevede Destek Olduk" İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depreminin ardından Uzundere Toplu Konutları’na bir yıllığına yerleştirdiği 224 depremzede aileyle ilgili açıklama yaptı. Bir yıllık tahsis süresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez uzatıldığının vurgulandığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir” denildi.

13:53 Multinet Up'tan "Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması" Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş dönemiyle ilgili görüşlerini araştırdı.

16:16 Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi Multinet Up, çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü temel alan Happy Place to Work araştırmasında 89 puanla birinci olarak finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri unvanını aldı.

13:28 Multinet Up'ta genel müdür değişikliği Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.

12:10 Kurumsal hediye kartı MultiGift işverenlere kolaylık, çalışanlara seçenek sunuyor Multinet Up'ın yeni nesil kurumsal hediye çözümü MultiGift ile şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanırken, çalışanlar da hediyelerini binlerce marka arasından kendileri seçme özgürlüğüne...

11:43 Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim Multinet kullanıcıları, hızlı teslimat servisi BiRi'den verdikleri tüm içecek siparişlerine yüzde 25 indirim kazanacak.

14:03 KOBİ'lerin yemek kartı talebi yüzde 20 arttı Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1.

12:05 Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak Multinet Up Grubu, 2022'de hizmet çeşitliliğini ve KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

14:57 MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.

12:45 Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.

14:10 Taşıt tanıma çözümü MultiPetrol firmalara tasarruf ve kolaylık sunuyor Multinet Up, şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile firmalara tasarruf, şirket çalışanlarına ise kolaylık sunuyor.

16:26 MultiNet'lilere jungleous.com'da yüzde 10 indirim Multinet Up'ın 30 Kasım'a kadar geçerli kampanyası kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları jungleous.com'dan yaptıkları alışverişlerde yüzde 10 indirim kazanıyor.

09:46 MultiNet'lilere Peynirci Baba'dan indirim kampanyası Multinet Up ile Peynirci Baba iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Peynirci Baba'dan 350 TL ve üzeri miktarda online alışveriş yapan MultiNet'liler anında 30 TL indirim kazanıyor.

14:48 Multinet Up'a The Hammers Awards'tan 3 ödül Multinet Up, The Hammers Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı", "En İyi CRM Takımı" ve "En İyi Search Marketing Takımı" kategorilerinde olmak üzere üç ödül kazandı.

15:59 Multinet Up CMO'su Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçildi Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up'taki veri temelli pazarlama çalışmaları ve dijital stratejisinin başarıları dolayısıyla "Dijital CMO Ödülleri"nde "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su arasında yer aldı.

12:02 Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek Multinet Up ve Akbank arasındaki iş birliği ile Multinet Up'ın tedarik çözümü MultiAvantaj Kart sayesinde vade beklemeden ticaret yapabilen restoranlar, Akbank'ın avantajlı koşullarda sunduğu ticari artı para kredisi, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı, POS hizmetleri ve maaş ödeme...

16:28 Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.

15:32 Multinet Up'a "Leadership in Sales Awards"tan ödül Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards'da (LiSA Ödülleri) Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş "Yılın Satış Lideri" seçildi.

10:33 Multinet Up ve Sizlikİş iş birliği ile KOBİ'lere uygun maliyetli freelancer çözümleri Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ve "KOBİ'lere destek, gençlere gelecek" sloganıyla faaliyet gösteren hizmet çözüm entegratörü Sizlikİş, iş birliği yaptı.

13:22 Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.

14:02 MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

12:10 Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı Son dakika gelişmesine göre Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

12:54 Multinet Up'ın yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop açıld Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümü MultiGift'in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop'u hayata geçirdi.

12:44 Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı Gelen son dakika haberine göre Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise...

15:15 Multinet Up'a Best of Sales Awards'tan ödül Multinet Up, pazarlama otomasyonu projesi Flow ile Best of Sales Awards'ta Gümüş Ödül'e layık görüldü.

12:01 Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.

13:40 Kolay Kampüs'ten öğrencilere yüzde 20 indirim Dijital eğitim platformu Kolay Kampüs, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ile iş birliği yaptı.

13:45 Multinet Up, Kolay Kampüs ile iş birliğine gitti Multinet Up, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri, yeni nesil dijital eğitim platformu Kolay Kampüs'ün tamamı uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış içerikleriyle destekliyor.

12:50 MultiNet yemek kartının online kullanımı iki kat arttı Multinet Up'ın işlem verilerine göre, yemek kartı kullanıcıları yemek siparişlerinde ve gıda alışverişlerinde online kullanıma yöneldi.

15:41 Multinet Up, MultiGift ile Anneler Günü'nde de şirketlerin yanında olacak Multinet Up, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile Anneler Günü'nde de çalışanlarını mutlu etmek isteyen firmaların yanında olacak.

12:11 Multinet Up, "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışan deneyimine yatırım yapan şirketlerin başvurduğu "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu.

12:31 Son dakika... Multinet Up'tan Ramazan için dijital koli Son dakika haberi... Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel Ramazan kolisi yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.

17:11 Uludağ Ekonomi Zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında, Doğan Trend Otomotiv markalarından Silence sponsorluğunda gerçekleşen "Startup'tan Büyük Şirkete" panelinde, küçük girişimlerin büyük şirketlere uzanan yolculuğu ele alındı.

11:07 Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "Sanal POS çözümümüz iPara'nın hacmi ikiye katlanırken yeni nesil ödeme platformumuz ininal'in işlem hacminde 2 kat büyüme elde ettik. 2020'yi ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizin hacminde 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak kapattık." diye konuştu.

16:17 Son dakika haberi | Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart'ta, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleştirilecek.

13:09 MultiNet'lilerin dijital asistanı RoboNet 1 yaşında Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın yapay zeka destekli chatbot ve robot teknolojisi ile geliştirdiği dijital asistan RoboNet, bir yıldır MultiNet'lilere hizmet veriyor.

10:31 MultiNet'liler Yolcu360'tan yarı fiyatına araç kiralayacak Multinet Up'ın araç kiralama platformu Yolcu360 ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları Yolcu360'tan yarı fiyatına günlük araç kiralayabiliyor.

13:37 Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine "Altın PSM Ödülü" Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi Pulse ile "PSM Awards 2020"de "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.