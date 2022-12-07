Son Dakika Multinet Haberleri

- 07.12.2022 07 Ara 14:33 MultiNet'lilere "jackjones.com.tr"de tüm indirimlere ek yüzde 13 indirim
MultiNet sahipleri "jackjones.com.tr"den yapacakları alışverişlerinde, tüm indirimlere ek olarak yüzde 13 indirimli alışveriş yapma ayrıcalığı kazanıyor.
- 30.11.2022 30 Kas 14:33 Multinet Up, Mükemmel Çalışan Deneyimi'nde Türkiye'nin en mutlu iş yerleri arasında
Multinet Up, Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen, çalışan refahını ve insan odaklı kurum kültürünü inceleyen araştırma sonucuna göre Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü almaya hak kazandı.
- 15.09.2022 15 Eyl 11:07 Uludağ Ekonomi Zirvesi 6 Ekim'de başlayacak
Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 6-9 Ekim'de Sapanca'da gerçekleştirilecek.
- 09.09.2022 09 Eyl 16:08 MultiNet'lilere BiSU Hızlı Teslimat'tan yüzde 20 indirim
Multinet Up'ın BiSU ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları BiSU Hızlı Teslimat alışverişlerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.
- 16.08.2022 16 Ağu 15:01 Multinet Up "müşteri hizmetleri çalışmalarına" Stevie Awards'tan ödül
Multinet Up, müşteri hizmetleri alanında gerçekleştirdiği başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası ödül programlarından biri olan Stevie Awards'ta Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
- 07.06.2022 07 Haz 15:31 Kuryelik Yaparken Trafik Kazası Geçiren Yunus Emre Güneş: "İnsanların Ümidini Kullanarak Ceplerini Zengin Ettiler.
Üniversite mezunu Yunus Emre Güneş, Kadın Ustalar Proje Yönetimi Şirketi’nin imzaladığı protokol kapsamında bir dağıtım şirketinde taşeron olarak kuryelik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası, sigorta primlerinin yatırılmadığını öğrendi. Çalıştığı süre boyunca haklarının gasp edildiğinden öne süren Güneş, “Üniversite mezunları şu an iş bulamadığı için böyle firmalar yüzünden hayatları mahvoluyor. Bu sistem yüzünden çok kurye heba oluyor. Birçok gencin hayatı kararıyor… Vaatleri o kadar büyüktü ki mecburiyetten çalışıyorduk açıkçası. Çünkü iş bulamıyorduk. İnsanların ümidini kullanarak ceplerini zengin ettiler. O yüzden hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim” dedi.
- 03.06.2022 03 Haz 22:48 İzmir Büyükşehir'den Uzundere'ye Yerleştirilen Depremzedeler Açıklaması: "Sınırlarımızı Zorlayarak Yasal Çerçevede Destek Olduk"
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depreminin ardından Uzundere Toplu Konutları’na bir yıllığına yerleştirdiği 224 depremzede aileyle ilgili açıklama yaptı. Bir yıllık tahsis süresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez uzatıldığının vurgulandığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir” denildi.
- 03.06.2022 03 Haz 16:50 İzmir Büyükşehir'den Uzundere'ye Yerleştirilen Depremzedeler Açıklaması: "Sınırlarımızı Zorlayarak Yasal Çerçevede Destek Olduk"
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depreminin ardından Uzundere Toplu Konutları’na bir yıllığına yerleştirdiği 224 depremzede aileyle ilgili açıklama yaptı. Bir yıllık tahsis süresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez uzatıldığının vurgulandığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir” denildi.
- 31.05.2022 31 May 13:53 Multinet Up'tan "Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması"
Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş dönemiyle ilgili görüşlerini araştırdı.
- 31.03.2022 31 Mar 16:16 Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi
Multinet Up, çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü temel alan Happy Place to Work araştırmasında 89 puanla birinci olarak finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri unvanını aldı.
- 28.03.2022 28 Mar 13:28 Multinet Up'ta genel müdür değişikliği
Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.
- 24.02.2022 24 Şub 12:10 Kurumsal hediye kartı MultiGift işverenlere kolaylık, çalışanlara seçenek sunuyor
Multinet Up'ın yeni nesil kurumsal hediye çözümü MultiGift ile şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanırken, çalışanlar da hediyelerini binlerce marka arasından kendileri seçme özgürlüğüne...
- 29.01.2022 29 Oca 11:43 Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim
Multinet kullanıcıları, hızlı teslimat servisi BiRi'den verdikleri tüm içecek siparişlerine yüzde 25 indirim kazanacak.
- 27.01.2022 27 Oca 14:03 KOBİ'lerin yemek kartı talebi yüzde 20 arttı
Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1.
- 06.01.2022 06 Oca 12:05 Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak
Multinet Up Grubu, 2022'de hizmet çeşitliliğini ve KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.
- 24.12.2021 24 Ara 14:57 MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor
MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.
- 17.12.2021 17 Ara 12:45 Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor
Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.
- 30.11.2021 30 Kas 17:06 MultiNet, "memnuniyeti en yüksek ve en çok tercih edilen yemek kartı" seçildi
MultiNet yemek kartı, Pragma Araştırma ve Danışmanlık'ın Yemek Kartları Araştırması'nda yüzde 77 memnuniyet skoruyla "kullanıcı memnuniyeti en yüksek yemek kartı" oldu.
- 24.11.2021 24 Kas 14:10 Taşıt tanıma çözümü MultiPetrol firmalara tasarruf ve kolaylık sunuyor
Multinet Up, şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile firmalara tasarruf, şirket çalışanlarına ise kolaylık sunuyor.
- 17.11.2021 17 Kas 16:26 MultiNet'lilere jungleous.com'da yüzde 10 indirim
Multinet Up'ın 30 Kasım'a kadar geçerli kampanyası kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları jungleous.com'dan yaptıkları alışverişlerde yüzde 10 indirim kazanıyor.
- 09.11.2021 09 Kas 09:46 MultiNet'lilere Peynirci Baba'dan indirim kampanyası
Multinet Up ile Peynirci Baba iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Peynirci Baba'dan 350 TL ve üzeri miktarda online alışveriş yapan MultiNet'liler anında 30 TL indirim kazanıyor.
- 28.10.2021 28 Eki 14:48 Multinet Up'a The Hammers Awards'tan 3 ödül
Multinet Up, The Hammers Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı", "En İyi CRM Takımı" ve "En İyi Search Marketing Takımı" kategorilerinde olmak üzere üç ödül kazandı.
- 26.10.2021 26 Eki 15:59 Multinet Up CMO'su Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçildi
Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up'taki veri temelli pazarlama çalışmaları ve dijital stratejisinin başarıları dolayısıyla "Dijital CMO Ödülleri"nde "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su arasında yer aldı.
- 23.10.2021 23 Eki 12:02 Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek
Multinet Up ve Akbank arasındaki iş birliği ile Multinet Up'ın tedarik çözümü MultiAvantaj Kart sayesinde vade beklemeden ticaret yapabilen restoranlar, Akbank'ın avantajlı koşullarda sunduğu ticari artı para kredisi, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı, POS hizmetleri ve maaş ödeme...
- 13.10.2021 13 Eki 16:28 Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül
Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.
- 08.10.2021 08 Eki 15:32 Multinet Up'a "Leadership in Sales Awards"tan ödül
Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards'da (LiSA Ödülleri) Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş "Yılın Satış Lideri" seçildi.
- 02.10.2021 02 Eki 11:42 MultiNet'liler Ege Perla AVM'deki harcamalarının yüzde 50'sini "TatlıPara" olarak geri alıyor
MultiNet'liler Ege Perla AVM'de yaptıkları harcamaların yüzde 50'sini "TatlıPara" olarak geri kazanıyor.
- 30.09.2021 30 Eyl 10:33 Multinet Up ve Sizlikİş iş birliği ile KOBİ'lere uygun maliyetli freelancer çözümleri
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ve "KOBİ'lere destek, gençlere gelecek" sloganıyla faaliyet gösteren hizmet çözüm entegratörü Sizlikİş, iş birliği yaptı.
- 24.09.2021 24 Eyl 13:22 Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.
- 10.09.2021 10 Eyl 14:02 MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm
Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.
- 28.08.2021 28 Ağu 12:10 Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı
Son dakika gelişmesine göre Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.
- 13.08.2021 13 Ağu 12:54 Multinet Up'ın yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop açıld
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümü MultiGift'in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop'u hayata geçirdi.
- 23.06.2021 23 Haz 12:43 MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubeleri de eklendi
Multinet Up, MultiNet yemek kartı üye iş yeri ağına Özkuruşlar'ın şubelerini de ekledi.
- 12.06.2021 12 Haz 12:44 Son Dakika | Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki kategoride ödül kazandı
Gelen son dakika haberine göre Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise...
- 28.05.2021 28 May 15:15 Multinet Up'a Best of Sales Awards'tan ödül
Multinet Up, pazarlama otomasyonu projesi Flow ile Best of Sales Awards'ta Gümüş Ödül'e layık görüldü.
- 26.05.2021 26 May 12:01 Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.
- 17.05.2021 17 May 13:40 Kolay Kampüs'ten öğrencilere yüzde 20 indirim
Dijital eğitim platformu Kolay Kampüs, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ile iş birliği yaptı.
- 12.05.2021 12 May 13:45 Multinet Up, Kolay Kampüs ile iş birliğine gitti
Multinet Up, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri, yeni nesil dijital eğitim platformu Kolay Kampüs'ün tamamı uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış içerikleriyle destekliyor.
- 07.05.2021 07 May 12:50 MultiNet yemek kartının online kullanımı iki kat arttı
Multinet Up'ın işlem verilerine göre, yemek kartı kullanıcıları yemek siparişlerinde ve gıda alışverişlerinde online kullanıma yöneldi.
- 04.05.2021 04 May 15:41 Multinet Up, MultiGift ile Anneler Günü'nde de şirketlerin yanında olacak
Multinet Up, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile Anneler Günü'nde de çalışanlarını mutlu etmek isteyen firmaların yanında olacak.
- 12.04.2021 12 Nis 12:11 Multinet Up, "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışan deneyimine yatırım yapan şirketlerin başvurduğu "2. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri"nde birinci oldu.
- 09.04.2021 09 Nis 12:31 Son dakika... Multinet Up'tan Ramazan için dijital koli
Son dakika haberi... Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel Ramazan kolisi yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.
- 24.03.2021 24 Mar 17:11 Uludağ Ekonomi Zirvesi
Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında, Doğan Trend Otomotiv markalarından Silence sponsorluğunda gerçekleşen "Startup'tan Büyük Şirkete" panelinde, küçük girişimlerin büyük şirketlere uzanan yolculuğu ele alındı.
- 09.03.2021 09 Mar 11:07 Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı
Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "Sanal POS çözümümüz iPara'nın hacmi ikiye katlanırken yeni nesil ödeme platformumuz ininal'in işlem hacminde 2 kat büyüme elde ettik. 2020'yi ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizin hacminde 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak kapattık." diye konuştu.
- 05.03.2021 05 Mar 16:17 Son dakika haberi | Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek
Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart'ta, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleştirilecek.
- 22.02.2021 22 Şub 13:09 MultiNet'lilerin dijital asistanı RoboNet 1 yaşında
Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın yapay zeka destekli chatbot ve robot teknolojisi ile geliştirdiği dijital asistan RoboNet, bir yıldır MultiNet'lilere hizmet veriyor.
- 09.02.2021 09 Şub 10:31 MultiNet'liler Yolcu360'tan yarı fiyatına araç kiralayacak
Multinet Up'ın araç kiralama platformu Yolcu360 ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları Yolcu360'tan yarı fiyatına günlük araç kiralayabiliyor.
- 29.12.2020 29 Ara 13:37 Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine "Altın PSM Ödülü"
Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi Pulse ile "PSM Awards 2020"de "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.
- 23.12.2020 23 Ara 15:55 Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül
Multinet Up, İstanbul Marketing Awards'ta "Satış Noktasındaki Yenilikler" ile "Şikayet Yönetimi" kategorilerde altın ödülün sahibi oldu.
- 10.12.2020 10 Ara 10:53 Multinet Up'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek
Multinet Up, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına 200 bin kurum ve 2 milyona yakın kart kullanıcısını kapsayan güçlü ekosistemi ile destek verecek.