Üye Girişi
MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor - Son Dakika

MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor

24.12.2021 14:56
MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor

MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.

MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yemek kartı çözümü MultiNet ile çalışanların yemek giderlerinde işverenlere tasarruflu gider yönetimi hizmeti sunuyor.

Çalışan yemek yardımlarının, nakit yerine yemek kartıyla sağlanması durumunda şirketler, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi masraflardan muaf tutuluyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.

Günlük yemek bedeli 2022 için bu yıla göre yüzde 36'lık artışla 36,72 TL olarak belirlendi. Böylece, MultiNet yemek kartının vergi avantajı da çalışan başına senede 9 bin TL'ye yaklaştı.

"Firmaların, artışı çalışanlarının bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek bedeli istisnasının gelecek yıl için 36,72 TL olarak belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece MultiNet'in firmalara sağladığı maliyet avantajı çalışan başına senede yaklaşık 9 bin TL'ye ulaştı. Çalışan tarafında da yüzde 36'lık bir artış söz konusu. Çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılanması açısından önemli bulduğumuz bu artış oranını, firmaların çalışanlarının yemek kartı bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yemek Kartları Araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 54'ünün yemek kartı bakiyesi ay sonu gelmeden tükeniyor. Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limit ise mevcut limitten ortalama 300 TL daha fazla."

Kuş, mobil cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında Multinet'ten ayda üç yemek hediye verildiğini kaydederek, bu şekilde 1,5 milyon TL'si son bir yılda olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttıklarını bildirdi.

YORUMLAR
500

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yemek Tarifi, Türk Lirası, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor - Son Dakika Ekonomi


Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım         
15:03
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı         
22:07
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:15:08. #1.13#
SON DAKİKA: MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement