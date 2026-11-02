ABD\'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! "Beceriksiz değilim"

Tennessee’de 200 yılı aşkın sürede infaz edilen ilk kadın olması beklenen Christa Pike’ın başarısız infazına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnfazda görevli doktor, Intelligencer’a yaptığı açıklamada yaşananları anlattı.

1995'TE SINIF ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Tennessee’de idam cezası bekleyen tek kadın olan Christa Pike, 12 Ocak 1995'te Knoxville’de, eğitim aldığı Job Corps programındaki sınıf arkadaşı 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ı öldürdü. O sırada 18 yaşında olan Pike, cinayeti erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve Shadolla Peterson ile birlikte işledi. 2 gün sonra teslim olan Pike, 1996'da “birinci derece cinayet” suçundan idama mahkum edildi.

Vali Bill Lee’nin af talebini reddetmesi ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin itirazları geri çevirmesinin ardından, 50 yaşındaki Pike için infaz tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.

2 DOZ ZEHİRLİ İĞNEYE RAĞMEN HAYATTA KALDI

Nashville’deki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi’nde gerçekleştirilen infazda Pike’a 2 doz pentobarbital verildi. Ancak Pike, 2 tam doza rağmen ölmedi. Eyalet protokolü üçüncü bir doza izin vermediği için infaz durduruldu ve Pike ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Pike’ın avukatı Randy Spivey’in mahkemeye sunduğu dilekçeye göre, infaz ekibi kullanılabilir bir damar bulmak için yaklaşık 1 saat uğraştı ve 10'a yakın iğne kullandı. Dilekçede, Pike’ın kolunun patlayacakmış gibi hissettiğini, şiddetli yanma ve acı duyduğunu anlattığı belirtildi.

“ÖLMEDİ” HABERİ GELDİ

İnfazda görevi Pike’ın ölümünü tespit etmek olan 69 yaşındaki doktor Mark Fowler, yaklaşık 45 dakika sonra işlerin planlandığı gibi gitmediğini fark ettiğini anlattı. Fowler, infazların çoğunun yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirtti. Cezaevi müdürünün kendisine “Ölmedi” dediğini aktaran Fowler, önce ilacın etki etmesi için biraz daha zaman tanınmasını önerdiğini söyledi.

Yaklaşık yarım saat sonra Pike’ın kalıcı beyin hasarı riskiyle karşı karşıya olduğunu düşündüğünü ifade eden Fowler, Pike’a koma teşhisi koydu. Ardından infazın durdurulması emri verildi. Fowler’ın oksijen tüpü ve ambulans istemesiyle Pike hastaneye kaldırıldı.

İLAÇ DAMARA DEĞİL, DERİ ALTINA GİTTİ

Yapılan incelemede damar yollarının doğru açılmadığı ve ölümcül dozların Pike’ın kan dolaşımı yerine kollarındaki deri altı dokusuna verildiği belirlendi. Pike’ın işlem sırasında kolundaki ağrıdan şikayet ettiğini hatırlatan Fowler, “Durup yeniden değerlendirmeleri gerekirdi, ama yapmadılar” dedi.

“KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM”

Eleştirilere yanıt veren Fowler, “Kötü, gaddar bir insan değilim. İlkesiz değilim, umursamaz değilim ve beceriksiz değilim” ifadelerini kullandı. Fowler, Pike’ın “kalıcı bitkisel hayata girip çeyrek milyon dolarlık tedavi masrafıyla” kalmasından endişe ettiğini de söyledi.

Damar yolu açmayı bisiklet sürmeye benzeten Fowler, karmaşık vakalarda damar yolunu zaman zaman kendisinin de açtığını belirtti.

CARRUTHERS İNFAZINI DA KENDİSİ DURDURMUŞTU

Fowler, Mayıs ayında başarısız olan Tony Carruthers infazında da görev almıştı. Yedek damar yolu açılamadığı için durdurulan infazı, yeterli anestezi olmadığını düşündüğü için kendisinin durdurduğunu söyledi. Fowler, Carruthers’ın işlem sırasındaki tepkilerini ise “biraz tiyatro” olarak nitelendirdi. Bu sözler tepki çekti.

“PİKE YENİDEN İNFAZ EDİLMELİ”

İdam cezasının “muhtemelen” adil uygulanmadığını kabul eden Fowler, buna rağmen Pike’ın yeniden infaz edilmesini istedi. Fowler, bunun Slemmer’ın 30 Eylül’deki infazda hazır bulunan annesine “adalet duygusu” vereceğini savundu.

Fowler, eleştirilere rağmen infazlardaki görevinden çekilmeyeceğini de belirtti. Tennessee’nin protokolünü değiştirmesi gerektiğini savunan Fowler, pentobarbital yerine potasyum klorür içeren eski 3 ilaçlı yöntemin kullanılmasını önerdi. Fowler’a göre damar yolunu açan kişilerin de ilacın etkisini gözlemlemek için odada kalması gerekiyor.

PİKE: O GECEDEN BERİ ACI ÇEKMEDİĞİM BİR AN YOK

Hastanede bir süre solunum cihazına bağlı kalan Pike, 10 Ekim’de taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi. Olaydan sonraki ilk açıklamasında sürekli acı çektiğini anlatan Pike, “O geceden beri acı çekmediğim bir an olmadı. Vücudum ağrıyor. Kollarım ağrıyor. Ellerim ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Hâlâ konuşmakta zorlanıyorum. Ve acı sadece fiziksel değil” dedi.

Cezaevinde büyük ölçüde diğer mahkumlardan ayrı tutulduğunu belirten Pike, “28 yılı hücre hapsinde geçirdim ve bugün yaşadıklarımın çoğu o durumun tekrarı” ifadelerini kullandı. Pike, “Bu kadar çok insanı bu korkunç duruma sokan beceriksizlik beni derinden yaraladı” diyerek infaz ekibine tepki gösterdi.

TENNESSEE’DE İNFAZLAR DURDURULDU

Başarısız infazın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyaletteki tüm infazları 2026 yılı sonuna kadar askıya aldı. Tennessee Islah Departmanı’nın komiseri de istifa etti. Pike’ın idam cezası ise devam ediyor.