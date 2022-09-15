Uludağ Ekonomi Zirvesi 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika
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Uludağ Ekonomi Zirvesi 6 Ekim'de başlayacak

15.09.2022 11:07
Uludağ Ekonomi Zirvesi 6 Ekim'de başlayacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 6-9 Ekim'de Sapanca'da gerçekleştirilecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 6-9 Ekim'de Sapanca'da gerçekleştirilecek.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen, ana sponsorluğunu P&G'nin üstlendiği, iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan zirve, 6 Ekim'de başlayacak.

Zirvede, "Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak: Birlikte İyileştirme, Değişim ve Dijitalleşme" teması altında yeni ve sürdürülebilir bir sisteme geçiş için aşılması gereken engeller konuşulacak.

Tema kapsamında üretim, tarım ve enerji gibi her alanda insancıl ve doğa dostu sistemler geliştirmek üzere çözüm önerileri ve bu hedefler doğrultusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Dünya ve Türkiye'den önemli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin katılması bekleniyor.

Zirve, iş ve ekonomi dünyasını buluşturuyor

İş ve ekonomi dünyasından önemli isimlerle fikir önderlerinin bir araya geleceği zirvede bu yıl "Yeni Küresel Düzen ve Gelecek", "Türkiye'nin Yeni Gelecek Vizyonu", "Macaristan-Türkiye İş Olanakları", "Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası", "Üretimde Global Rekabetin Anahtarları ve Yeni Trendler", "Geleceğin Bankacılığının Küresel Refahtaki Rolü", "Enerjide Denge Arayışı: Yeni Kaynaklara Geçiş", "Mobilitenin Yarını", "Büyüme ve Kurumsallaşmanın İtici Gücü: Sermaye Piyasaları", "Yarının Ekonomisi İçin Girişimcilik", "Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar", "Global Ekonominin Geleceği: Yeni Bir Sistem Arayışı ve Gelişmekte Olan Ülkeler" gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Zirvenin oturum sponsorları Arçelik, Atış Grup, Aydem Enerji, Citibank, Doğan Holding, Doğan Trend, Doğanlar Holding, Fibabank, Galata Wind, Gedik Yatırım, Hepa, NGN ve Tosyalı Holding oldu.

Zirvenin destek sponsorluğunu ise Aytemiz, Doğan Dış Ticaret (DDT), Ege Yapı, Hepsiburada, IBS, Türkiye İş Bankası, Mesa, Migros, MKS DevO Kimya, Multinet Up, Sanko, VW, Yayla ve TAV Havalimanları üstlendi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, 6 Ekim, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

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