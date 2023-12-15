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Muradiye OSB'de 140 firma faaliyet gösteriyor

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) yönetimi, bölgede faaliyet gösteren 140 firmanın istihdam sağladığını ve 10 binden fazla kişiye iş imkanı sunduğunu açıkladı.

Muradiye OSB\'de 140 firma faaliyet gösteriyor
15.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:58
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Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin (MUOSB) çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi veren MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin yaklaşık 290 hektarlık alanında kurulu olduğunu, 140 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, 2000'li yılların başından itibaren ilçe belediyesine bağlı olarak gelişen ve 2020 yılında ıslah OSB şartlarını tamamlayarak organize sanayi bölgesi statüsüne kavuşan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti. Vali Enver Ünlü'yü Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Başkan Vekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yurteri, Denetim Kurulu Üyesi Tuğrul Yavuz ve Bölge Müdürü İlker Özdemir karşıladı. Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin yaklaşık 290 hektarlık alanında kurulu olduğunu, 140 firmanın faaliyet gösterdiğini, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin Uzunburun mevkiinde yaklaşık 300 hektarlık alanda genişleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Kıvırcık, genişleme çalışması sonucu o bölgede 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesinin planlandığını, her iki bölge ile birlikte Muradiye OSB'nin yaklaşık 600 hektarda 250'den fazla firma ile üretime katkı sağlayacağı bilgisini verdi. Muradiye OSB'nin yeni kurulmuş olmasına rağmen önemli firmalara ev sahipliği yaptığını belirten Vali Enver Ünlü, Cumhuriyet'in 100. yılında yerli ve milli üretim yolunda bu tür oluşumların ilimizin ve ülkemizin kalkınması adına kıymetli olduğunu ifade etti. Muradiye OSB'nin genişleme çalışmalarının tamamlanması sonrası yatırımcılar tarafından daha da ilgi göreceğini düşündüğünü dile getiren Vali Ünlü, yapmış oldukları yatırım ve çalışmalardan dolayı Başkan Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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