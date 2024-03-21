Nationwide Building Society, Virgin Money bankasını satın almak için anlaşmaya vardı

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları İmalat Sanayi Sektörleri İçin Açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin sektörel düşük karbonlu yol haritalarının imalat sanayi sektörleri için açıklandığını belirtti. Kesikbaş, yol haritalarının sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine odaklandığını söyledi. Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise Eskişehir'in sanayisi güçlü bir şehir olduğunu ve yol haritalarının endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Eskişehir'in alüminyum, çelik ve kimya sektörlerinin sera gazı emisyonlarını artırdığını ifade eden Kesikbaş, düşük karbonlu yol haritasının bölgede uygulanmasının önemini vurguladı. ESO Yeşil Sanayi Birimi ise bölgedeki sanayi işletmelerini yeşil dönüşüm sürecine dahil etmek ve düşük karbonlu teknolojilere geçişlerini desteklemek için çeşitli destek programları ve eğitimler düzenlediklerini belirtti. Açıklanan yol haritaları, sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir başlangıç olarak değerlendirildi.