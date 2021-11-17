Üye Girişi
NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor - Son Dakika

NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor

17.11.2021 12:02
NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor

NetWork N-Tech koleksiyonuyla stil sahibi erkeklere birbirinden fonksiyonel tasarımlar sunarken, kalite ve konforu sportif bir stil çizgisinde bir araya getirdi.

NetWork N-Tech koleksiyonuyla stil sahibi erkeklere birbirinden fonksiyonel tasarımlar sunarken, kalite ve konforu sportif bir stil çizgisinde bir araya getirdi.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, yeni dünya modasının ve gelişen teknolojinin etkisiyle yarattığı N-Tech koleksiyonunda smart-casual parçaları özgün dokunuşlarla yeniden yorumlandı.

Şık, sportif, dayanıklı ve akıllı tasarımların yer aldığı seçkinin, Sonbahar/Kış 2021-22 sezonunda stil sahibi erkeklerin seçimlerinde belirleyici rol oynaması hedeflendi.

Konfor ve kalitenin birleştiği ceketler, puffer montlar, baskılı tişörtler, sweatshirt'ler ile eşofman ve triko pantolon-ceket takımlarının her biri, kumaşlarından işlevsel özelliklerine kadar her detayıyla aktif yaşamına değer katmayı amaçlıyor.

Nefes alabilen kumaşları ve fonksiyonel tasarım ögeleriyle öne çıkan modeller, su geçirmez fermuarları ve uyarlanabilir performans giyim özellikleriyle farklılaşıyor.

N-Tech tasarımları ve daha fazlasına Network.com.tr ve NetWork mağazalarından ulaşılabiliyor.

Sonbahar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı 11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi 11:50 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! 11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! Bu Tevrat Ortaçağ döneminden 11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı 11:25 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın 11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu 10:57 Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu

Son Dakika Haberleri
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak
11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
11:45 Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası
11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden
Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu         
11:55
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası         
11:46
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu         
11:29
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor 30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor         
09:18
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 12:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: NetWork N-Tech koleksiyonuyla fonksiyonel tasarımlar sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement