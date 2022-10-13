Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"

13.10.2022 14:21
Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"

Edinilen Nevşehir haberine göre Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle Nevşehir bölgesinde tercih edilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı yapıldı.

Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle Nevşehir bölgesinde tercih edilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı yapıldı.

Nevşehir'in Kaymaklı kasabasında bulunan Çiftçi Musa Güney'e ait tarlada yapılan hasada, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de katıldı. Vali Becel, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra kadınlarla birlikte kabak çekirdeği ayıkladı. Vali Becel, burada yaptığı açıklamada, "Kabak çekirdeği coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi. Kabak çekirdeği alanında Türkiye'nin üretiminin yüzde 31'ini karşılıyoruz. Yıllık 20 bin tonun üzerinde bir üretimimiz var. Bölgede patates, kuru fasulye ve kuru üzümden sonraki en önemli ürünümüz. Geleceğin dünyasında gıdanın ön plana çıkacağını hepimiz biliyoruz. İlimizde de bu alternatif ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çerezlik kabak üretiminin kıraç ve sulu şartlarda yapılabildiğini, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle bölgede tercih edildiğini belirten Bali Becel, "Çerezlik kabak üretimi Nevşehir'de 234 bin 225 dekar alana ulaştı. 20 bin 325 ton üretim ile ülkemiz çerezlik kabak üretiminin yüzde 31'ini karşılamakta ve ülkemiz üretiminde ilk sırada yer almakta. 'Ürgüp sivrisi', 'hanım tırnağı' ve 'çerçeveli' olarak yörede isimlendirilen çeşitlerin üretimi büyük ölçüde sulu şartlarda gerçekleştirilmekte, bu nedenle verim yüksek olmakta. Çerezlik kabak çekirdeğinde susuz şartlarda 40-70 kilogram/dekar, sulu şartlarda 90-120 kilogram/dekar verim alınmakta" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Musa Güney, Nevşehir, Türkiye, Becel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir haber... Vali Becel: 'Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement