Nevşehir İl Özel İdaresi 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi sağladı

Nevşehir İl Özel İdaresi 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi imkanı sağladı. Mikro kredi imkanından yararlanan kadınlara çeklerini Nevşehir Valisi Ali Fidan takdim etti.
Nevşehir İl Özel idaresi tarafından 2014 yılında başlatılan ve her yıl devam eden kadınlara yönelik mikro kredi imkanından bu güne kadar toplam 407 kadın yararlandı. 2024 yılında mikro kredi imkanından yararlanan kadınların çekleri Nevşehir İl Özel İdaresinde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve kredi almaya hak kazanan kadınlar katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, verilen kredilerin amacına ulaştığını söyledi. Vali Fidan, "Bu gün 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi dağıtımını gerçekleştirdik. Biliyoruz ve inanıyoruz ki kadınlar, eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette, sporda kısacası her alanda topluma önemli katkı sağlıyorlar ve önemli başarılara imza atıyorlar. Bugün verdiğimiz mikro kredi de kadınlarımızın çalışmalarına ilk adım, ilk destek projesi oluyor. Burada görüyoruz ki 2014 yılından bugüne kadar 407 kadın bu kredilerden yararlanmış. Her biri farklı şekillerde ve ürünlerle evlerinde başladıkları işlerini büyüterek bugün birçok kadın işveren durumuna geldi. Bu krediler amacına ulaştı. Biz de istiyoruz ki; kadınlarımız hem aile bütçesine hem de topluma destek sağlasın. Bu sayede kendi ayakları üzerinde durabilsin. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle bir kez daha tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, çeklerini alan kadınların yaptıkları çalışmaları da yakından inceledi. - NEVŞEHİR
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Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise turizm oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.
Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kurulan ve kadınlara iş imkanı sağlayan bir kooperatiftir. Kooperatif, tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştirerek ürünlerini işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektedir. Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler üreten kadınlar, kış aylarında da tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerine devam etmektedir. ÇEKOOP, kış aylarında 15-20, yaz aylarında ise yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlamaktadır ve ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunmaktadır.
Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, bu rakamın çok iyi olduğunu belirtti. Kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri hem iç piyasada satarken hem de yurt dışına ihraç ediyor.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.
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