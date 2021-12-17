New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 35.897,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 azalışla 4.668,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,47 kayıpla 15.180,4 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından yükseliş gösteren endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

Amerikan borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

Diğer ülkelerin merkez bankalarının attığı adımlar da perşembe günü yatırımcılar tarafından takip edilirken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de aralıkta aylık bazda 0,5 puan azalarak 57,8 ile 12 ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet sektörü PMI aynı dönemde 0,5 puan azalışla 57,5'e inerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ülkede sanayi üretimi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden federal hükümetin borç limitini 2,5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasayı onayladı.