Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı

Kalabalık bir caddede yürüyen bir kadın, yoldan geçenlere aldırış etmeden havladığı anları kendi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının bu davranışının nedenine ilişkin bir açıklama yapmaması, paylaşımın etkileşim almak amacıyla yapılıp yapılmadığı sorusunu akla getirdi.

“ELİMDE DEĞİL, ENGEL OLAMIYORUM”

Kendi sosyal hesabından paylaştığı videoda caddede yürüyen kadın, aralıklarla havladı. Çevresindeki insanlara aldırış etmeden yürümeye devam eden kadın, kameraya “Elimde değil, engel olamıyorum” dedi.

NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA YAPMADI

Kadın, paylaşımında bu davranışın nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kendi kamerasıyla çekip paylaştığı görüntülerin etkileşim almak amacıyla mı yayımlandığı merak konusu oldu.