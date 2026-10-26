Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı - Son Dakika
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Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı

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Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı
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Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı
Haber Videosu

Bir kadın, kalabalık bir caddede yürürken çevresindekilere aldırış etmeden havladığı anları kayda alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kadının, “Elimde değil, engel olamıyorum” dediği duyuldu.

Kalabalık bir caddede yürüyen bir kadın, yoldan geçenlere aldırış etmeden havladığı anları kendi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının bu davranışının nedenine ilişkin bir açıklama yapmaması, paylaşımın etkileşim almak amacıyla yapılıp yapılmadığı sorusunu akla getirdi.

“ELİMDE DEĞİL, ENGEL OLAMIYORUM”

Kendi sosyal hesabından paylaştığı videoda caddede yürüyen kadın, aralıklarla havladı. Çevresindeki insanlara aldırış etmeden yürümeye devam eden kadın, kameraya “Elimde değil, engel olamıyorum” dedi.

NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA YAPMADI

Kadın, paylaşımında bu davranışın nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kendi kamerasıyla çekip paylaştığı görüntülerin etkileşim almak amacıyla mı yayımlandığı merak konusu oldu.

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    Yorumlar (16)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    aşırı laiklikten oluyo bunlar 9 6 Yanıtla
    gizem antalya gizem antalya:
    aşırı dindoşlar da 6 yaşında çocukları nikahına alıyor acıtmamıştır umarım bu 4 10
    BARBAROS BARBAROS:
    Allah Akıl fikir versin herkese 4 0
    Mustafa Avcı Mustafa Avcı:
    aynen öyle . 4 0
  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    aşırı para hırsından oluyor bence yakında tuvaletten de video atarlarsa şaşırmayın belki de vardır bize daha denk gelmemiştir 6 0 Yanıtla
  • Burak Öztürk Burak Öztürk:
    laiklik ve putperestlik yüzünden hep 3 3 Yanıtla
    S Yıl S Yıl:
    akp vatandaş da akıl fikir bırakmadı 1 2
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Sosyal medya herşeyi yaptırıyor gençlere, kimseye faydası yok 5 0 Yanıtla
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Evde kedi köpeklerle yaşayınca bunlar normaldir.. 0 1 Yanıtla
    Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Kurban ol sen o kedi köpeklere belkı bı rahatsızlıgı var hemen masumlara laıklere camur atmayın be 0 1
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