New York Borsası Haftayı Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Haftayı Düşüşle Başladı

27.02.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD borsaları, haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı; Dow Jones ve diğer endeksler geriledi.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 azalarak 49.253,57 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 6.856,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 22.615,43 puana indi.

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Analistler, beklentileri aşan tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini erteleme olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık yeni teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olduğunu açıklarken Netflix'e teklifini değiştirmesi için dört gün süre verdi.

Kısa süre sonra Netflix, Paramount'un teklifini karşılamanın anlaşmayı "artık finansal olarak cazip olmaktan çıkardığını" ve teklifi artırmayı reddettiklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 1'den fazla düşerken Paramount'un hisseleri yatay seyirle ve Netflix'in hisseleri yaklaşık yüzde 11 artışla güne başladı.

Dün bilançosunu açıklayan CoreWeave'in hisseleri, gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması sonrasında yüzde 16 değer kaybetti.

Çalışanlarının yaklaşık yarısına karşılık gelen 4 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyuran finansal teknoloji şirketi Block'un hisseleri ise yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Öte yandan, OpenAI, SoftBank, NVIDIA ve Amazon'un da yer aldığı 110 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu duyururken Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, yapay zekaya yönelik endişelerin, teknoloji hisselerini baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftayı Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:10:45. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Haftayı Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.