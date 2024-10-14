Nexans'tan Denizli'de Yeşil Dönüşüm Adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Nexans'tan Denizli'de Yeşil Dönüşüm Adımı

Nexans, Denizli fabrikasını yeşil dönüşüm programı ile büyütüyor, verimliliği artırıp karbonu azaltacak.

14.10.2024 11:17
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Nexans, Denizli'deki fabrikasını 2030 hedefleri doğrultusunda, verimliliği artıracak ve karbon salımını azaltacak şekilde yeşil dönüşüm programına soktu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 41 ülkede 28 bin çalışanı ile sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri üzerinde çalışan Nexans, yeşil dönüşüm projesine imza atıyor. Mevcutta 49 bin metrekare alanda ayda 3 bin 850 ton üretim kapasitesine sahip şirketin Denizli fabrikası, yeşil dönüşüm sürecine girdi.

Denizli fabrikası, dönüşüm çerçevesinde alanını yüzde 20 büyüterek 2025'ten itibaren 58 bin metrekare alanda hizmet vermeye başlayacak. Bu büyümeyle operasyonel verimlilik ve iş güvenliği konularında 2030 standartlarına uygun düzenlemeler yapılacak.

Yeşil bina konsepti çerçevesinde projelendirilen dönüşüm için toplamda 7 milyon avro bina yatırım bütçesi ayırırken makine revizyon, dijitalizasyon, kapasite artışı ve verimlilik artışıyla beraber toplamda 17 milyon avroluk bütçe ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, amaçlarının, fabrikalarında çok daha az enerji kullanarak, daha az karbon salınımıyla daha verimli bir üretim yapmak olduğunu belirtti.

Kurtiş, "Yeşil fabrika konseptinde Denizli'den dünyaya örnek olacak bir proje çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Denizli'de ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın 50 ülkesine ihraç ederek önemli bir ihracat başarısına imza attık. Bu güzide şehrimiz dünyaya örnek olacak, yeni nesil teknolojiler ile donatılmış doğa dostu bir fabrikayı hak ediyor. Bu yatırımla birlikte yıllık karbon miktarımızı 900 ton kadar azaltacağımızı öngörüyoruz." açıklamalarında bulundu.

"2050 ye kadar net sıfır emisyon hedefimizi ilan etmiş durumdayız"

Türkiye'de yangın güvenliği yüksek kablolar ile ihracat rekorları kırdıklarını aktaran Kurtiş, Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nexans olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili çözümler sunduklarının altını çizen Kurtiş, enerji geçişini hızlandıracak çözümler ürettiklerini kaydederek, "Ayrıca, 2050 ye kadar net sıfır emisyon hedefimizi de ilan etmiş durumdayız. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevresel etkiyi dengeleyen bir yönetim modeli olan 3E ismini verdiğimiz yenilikçi bir model ile şirketimizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için sorumlu bir yönetim anlayışı içinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nexans'ın global sosyal sorumluluk misyonu

Nexans, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen 3E (Ekonomi, Ekosistem, Ekip Bağlılığı) yönetim modeliyle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Ürünlerinin çevresel etkilerini en aza indirmek için sürdürülebilir malzemeler kullanmakta ve enerji verimliliğini artıran teknolojiler geliştiriyor.

Dünya genelinde birçok sosyal sorumluluk projesi yürüten Nexans, enerjiye erişimi olmayan veya kısıtlı olan topluluklara yardım etmek için Nexans Vakfını kurmuş olup, enerji yoksulluğuyla mücadele eden projelere destek vermekte ve bu topluluklara enerji sağlamak için eğitim ve altyapı projelerini desteklemekte. Eğitim ve teknolojiye erişim konusunda da aktif olan Nexans, gençlere ve dezavantajlı gruplara eğitim ve mesleki gelişim fırsatı sunarak hem çevreyi korumayı hem de sosyal eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Denizli, İhracat, Nexans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nexans'tan Denizli'de Yeşil Dönüşüm Adımı - Son Dakika

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