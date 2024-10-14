Nexans'tan Yeşil Fabrika Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nexans'tan Yeşil Fabrika Yatırımı

Nexans\'tan Yeşil Fabrika Yatırımı

Nexans, Denizli Fabrikası'nda karbon salımını 900 ton azaltmayı hedefliyor.

14.10.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEXANS'IN, mevcutta 49 bin metrekare alanda ayda 3 bin 850 ton üretim kapasitesine sahip olan Denizli Fabrikası, 2030 hedefleri doğrultusunda, 900 ton karbon salımının önüne geçeceğini duyurdu. Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, "Bu büyük yatırım ile amacımız, fabrikamızda çok daha az enerji kullanarak, daha az karbon salımı ile daha verimli bir üretim yapmak. Yeşil fabrika konseptinde Denizli'den dünyaya örnek olacak bir proje çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Denizli Fabrikası, bu dönüşüm çerçevesinde alanını yüzde 20 büyüterek 2025 yılından itibaren 58 bin metrekare alanda hizmet vermeye başlayacak. Bu büyüme ile operasyonel verimlilik ve iş güvenliği konularında 2030 standartlarına uygun düzenlemeler yapılacak. Yeşil bina konsepti çerçevesinde projelendirilen dönüşüm için toplamda 7 milyon euro bina yatırım bütçesi ayırırken; makine revizyon, dijitalizasyon, kapasite artışı ve verimlilik artışıyla beraber toplamda 17 milyon bütçe ayrılacağını duyurdu.

'YEŞİL FABRİKA KONSEPTİNDE DENİZLİ'DEN DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR PROJE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, "Bu büyük yatırım ile amacımız, fabrikamızda çok daha az enerji kullanarak, daha az karbon salımı ile daha verimli bir üretim yapmak. Yeşil fabrika konseptinde Denizli'den dünyaya örnek olacak bir proje çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Denizli'de ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın 50 ülkesine ihraç ederek önemli bir ihracat başarısına imza attık. Bu güzide şehrimiz dünyaya örnek olacak, yeni nesil teknolojiler ile donatılmış doğa dostu bir fabrikayı hak ediyor. Bu yatırımla birlikte yıllık karbon miktarımızı 900 ton kadar azaltacağımızı öngörüyoruz"dedi.

'HEDEF 2050'DE NET SIFIR EMİSYON'

Kurtiş, Türkiye'de yangın güvenliği yüksek kablolar ile ihracat rekorları kırdıklarını ve Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Nexans olarak biz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili çözümler sunarak elektrikleşmeyi sağlamak ve enerji geçişini hızlandıracak çözümler üretiyoruz. Ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimizi de ilan etmiş durumdayız. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevresel etkiyi dengeleyen bir yönetim modeli olan 3E ismini verdiğimiz yenilikçi bir model ile şirketimizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için sorumlu bir yönetim anlayışı içinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

'ÇEVREYİ KORUMAYI VE SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR'

Kurtiş son olarak şunları söyledi:

"Nexans, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen 3E ekonomi, ekosistem, ekip bağlılığı yönetim modeliyle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ürünlerinin çevresel etkilerini en aza indirmek için sürdürülebilir malzemeler kullanmakta ve enerji verimliliğini artıran teknolojiler geliştiriyor. Dünya genelinde birçok sosyal sorumluluk projesi yürüten Nexans, enerjiye erişimi olmayan veya kısıtlı olan topluluklara yardım etmek için Nexans Vakfı'nı kurmuş olup, enerji yoksulluğuyla mücadele eden projelere destek vermekte ve bu topluluklara enerji sağlamak için eğitim ve altyapı projelerini desteklemekte. Eğitim ve teknolojiye erişim konusunda da aktif olan Nexans, gençlere ve dezavantajlı gruplara eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sunarak hem çevreyi korumayı hem de sosyal eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Denizli, Nexans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nexans'tan Yeşil Fabrika Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:26 Dünyada ilk kez tanımlanan “Giresun Sendromu“ tıp literatürüne girdi Dünyada ilk kez tanımlanan "Giresun Sendromu" tıp literatürüne girdi
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:14:03. #1.13#
SON DAKİKA: Nexans'tan Yeşil Fabrika Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.