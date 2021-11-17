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Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika

Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama

17.11.2021 11:18
Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama

Yerli sermayeli Türk şirketi Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Oğuz Akandil atandı.

Yerli sermayeli Türk şirketi Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Oğuz Akandil atandı. Akandil'in ilaç sektöründe uzun yıllarca yurt içi ve yurt dışı pozisyonlarda görev yaptığı belirtildi.

OĞUZ AKANDİL KİMDİR?

Oğuz Akandil, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu, 2002 yılında aynı üniversitede MBA derecesini tamamladı. Meslek hayatına Pfizer İlaç firmasında başlayan Akandil; finans, satış, pazarlama, iş geliştirme, hayvan sağlığı gibi farklı departmanlarda görev almasını takiben, 2011 yılında Finans Direktörlüğü görevine atandı. 2014 yılında Ukrayna Genel Müdürü olan Akandil, sonrasında Rusya İş Geliştirme ve Geri Ödeme Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

2017 yılında Amgen firmasına Türkiye, Ortadoğu, Afrika Stratejik Planlama Direktörü olarak geçen Oğuz Akandil; bu görev sonrası Gensenta Ticari Direktörü olarak atandı. Akandil, son olarak Amgen Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Oğuz Akandil, kariyerine Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü olarak Nobel İlaç çatısı altında devam edecek.


Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama
Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama
Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama
Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama

İşletme Fakültesi, Nobel İlaç, Türkiye, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Nobel İlaç Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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