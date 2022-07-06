Rekabet Kurulu, Mama Üreticisi Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 48 Milyon 521 TL Ceza Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, Mama Üreticisi Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 48 Milyon 521 TL Ceza Verdi

06.07.2022 11:52
Rekabet Kurulu, Mama Üreticisi Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 48 Milyon 521 TL Ceza Verdi

Rekabet Kurulu çocuk maması üreten Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 48 milyon 521 TL lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu çocuk maması üreten Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 48 milyon 521 TL lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Kurul; Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi. Teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü. Ancak bu cezada yüzde 15 oranında indirim uygulandı. Böylelikle firmanın ödeyeceği ceza 48 milyon 521 bin 80 lira idari para cezası olarak kararlaştırıldı.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Oybirliği ile alınan kararda "Anılan uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiştir" denildi.

Rekabet Kurulu'nun Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kararı şöyle:

"- Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına,

4054 sayılı Kanun'un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanmasına,

Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48 milyon 521 bin 80 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Böylece Rekabet Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Mama Üreticisi Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 48 Milyon 521 TL Ceza Verdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Mama Üreticisi Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 48 Milyon 521 TL Ceza Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement