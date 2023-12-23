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ODMD Başkanı: Elektrikli araçlara ilişkin menşe kurallarının esnek uygulanması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
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ODMD Başkanı: Elektrikli araçlara ilişkin menşe kurallarının esnek uygulanması memnuniyetle karşılandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nda (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Bozkurt, bu kararın ihracatçıların tercihli rejimden faydalanmasını sağladığını ve yaklaşık 615 milyon dolarlık bir zararın önüne geçildiğini belirtti.

ODMD Başkanı: Elektrikli araçlara ilişkin menşe kurallarının esnek uygulanması memnuniyetle karşılandı
23.12.2023 - 17:13,
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nda (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, konunun uzun zamandır Ticaret Bakanlığının ve sektörün gündeminde olduğunu ifade etti.

STA Menşe Protokolü'nde elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin esnek menşe kurallarının 2024 yılına kadar uygulanmasının söz konusu olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"21 Aralık 2023 tarihinde alınan kararla bu süre 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Söz konusu karar sayesinde esnek menşe kuralları devam ettirilerek ihracatçılarımızın bir süre daha anılan ürünler için STA'daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10'luk bir gümrük vergisine tabi olmaları önlenmiştir. Bakanlığımızın açıklamasında bu sayede, Birleşik Krallık'a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçildiği de belirtilmiştir.

Öte yandan, bu kararla belli firmaların yatırımlarının sonuçlandırılmasına zaman kazandırılmış, 2027 yılına gelindiğinde katı menşe kurallarına geçilse dahi yatırımlarla elde edilecek kazanımlarımızla yeni uygulamaya hazırlıklı olunması yine Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde sağlanmıştır."

Kaynak: AA
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Birleşik Krallık, Türkiye, Bozkurt, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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