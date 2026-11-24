Abdi İbrahim Diyabet ve Endokrin Pazarlama ve Satış Direktörlüğüne Ömer Pekşen getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

İlaç sektöründe yaklaşık 14 yıllık deneyime sahip, Türkiye ve yurt dışında farklı ekiplere ve operasyonlara liderlik eden Ömer Pekşen, şirketin Diyabet ve Endokrin Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Pekşen, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında tamamladı.

İlaç sektöründeki kariyerine 2013'te Eczacıbaşı-Baxter'da başlayan Pekşen, ardından Shire'da İmmünoloji Ürün Müdürü, Takeda Türkiye'de ise Nadir Hastalıklar Kıdemli Marka Müdürü olarak görev yaptı.

Pekşen'in uluslararası deneyimi yeni görevine katkı sağlayacak

Kariyerinin yaklaşık beş yılını Singapur'da geçiren Pekşen, Takeda'nın Büyüyen ve Gelişmekte Olan Pazarlar organizasyonunda Plazma Kaynaklı Tedaviler Direktörü olarak 40'tan fazla ülkede ticari strateji ve pazarlama faaliyetlerine liderlik etti.

Ardından aynı şirkette Uluslararası Pazarlar Ticari Strateji ve Ürün Geliştirme Portföyü Direktörü olarak görev yaptı. Son olarak Takeda Türkiye'de Plazma Kaynaklı Tedaviler, Herediter Anjiyoödem ve Nadir Hematoloji İş Birimi Direktörü olarak çalıştı.

Satış ve pazarlama stratejileri, ürün portföyü yönetimi ve pazar erişimi alanlarında geniş deneyime sahip olan Pekşen, kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda yeni ürün tanıtımlarına, iş geliştirme çalışmalarına ve çok kültürlü ekiplerin yönetimine liderlik etti.

Pekşen, yeni görevinde Abdi İbrahim'in diyabet ve endokrin alanlarındaki büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesinden, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesinden ve şirketin bu tedavi alanlarındaki konumunun güçlendirilmesinden sorumlu olacak.