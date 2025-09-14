Ömer Üstünel'in Aronya Serüveni - Son Dakika
Ömer Üstünel'in Aronya Serüveni

14.09.2025 12:05
Kocaeli'de aronya yetiştiriciliği yapan Ömer Üstünel, sağlığına kavuştu ve stres atıyor.

Kocaeli'de yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır oto bakım-onarım sektöründe olan Ömer Üstünel, uzun yıllardır yaşadığı mide rahatsızlığını çözmek için tavsiye üzerine tükettiği aronyanın sağlığına iyi gelmesiyle meyvenin üretimini yapmaya karar verdi.

HASTALIĞINA ŞİFA ARARKEN HAYATININ İŞİNİ BULDU

Yaklaşık 3 yıl önce İzmit'in kırsal Gökçeören Mahallesi Sadıklar mevkisinde bulunan 4,5 dönümlük araziye 560 fidan diken Üstünel, geçen yıl ilk hasadını gerçekleştirdi. Bu yıl beklentinin üzerinde mahsul alan iş insanı, yoğun talep gören ürünlerini daha hasat etmeden satmayı başardı.

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Üstünel, uğraşıyla bir yandan ek gelir sağlarken diğer yandan da İzmit Sanayi Sitesi'nde 10 kişiyi istihdam ettiği işletmesindeki yoğun iş temposundan uzaklaşma imkanı buluyor.

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

"BURADA STRESİMİZİ ATIYOR, HUZUR BULUYORUZ"

41 yaşındaki Üstünel, aronya sayesinde sağlığına kavuşunca bunu başkalarıyla da paylaşmak istediğini, İzmit'te kurduğu bahçede hem üretim yaptığını hem de huzur bulduğunu dile getirdi. Sanayi sitesindeki yoğun tempodan uzaklaşmak için bahçesinin kendisine büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Üstünel, "Hafta içi sanayide yoğun çalışma temposu var. Hafta sonları ailece buraya geliyoruz, doğayla buluşuyoruz. Aronyanın yanında domates, biber, kavun, karpuz gibi sebzeler de ekiyoruz. Ürünlerimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. Burada stresimizi atıyor, huzur buluyoruz. Cuma günü akşamından gelip hafta sonunu burada geçiriyoruz ailece ve stresimizi de burada atıyoruz." diye konuştu.

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

"İKLİM ARONYA ÜRETİMİ İÇİN UYGUN"

Soğuk iklim koşullarına dayanıklı aronyanın Kocaeli'de başarılı şekilde yetiştirilebileceğini üretimiyle kanıtladığını ifade eden Üstünel, "Bulunduğumuz bölge karın ilk düştüğü yerlerden biri. Buna rağmen fidanlarımız gayet sağlıklı. Kocaeli'nin iklimi aronya üretimi için uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

"BU YIL 250 KİLOGRAM ÜRÜN ALDIK, HEPSİNİ HASATTAN ÖNCE SATTIK"

Üstünel, ilerleyen yıllarda aronyayı katma değerli ürünlere dönüştürmek istediğini kaydetti. Aronyanın kozmetik ve eczacılık sektöründe büyük potansiyele sahip olduğundan bahseden Üstünel, "Bu yıl 250 kilogram ürün aldık. Yoğun talep sonucu hepsini hasattan önce sattık. Beşinci yılda hedefim 1000 kilogramın üzerine çıkmak. Önümüzdeki yıllarda hem iç piyasada hem de ihracatta bu ürünü değerlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

