OPEC Ham Petrol Üretimi Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC Ham Petrol Üretimi Artışta

15.07.2025 15:11
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OPEC'in ham petrol üretimi haziranda 220 bin varil artışla 27 milyon 23 bin varile yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, haziranda bir önceki aya göre günlük 220 bin varil artarak 27 milyon 23 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en büyük düşüş ise İran'da gerçekleşti.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 173 bin varil artışla 9 milyon 356 bin varile çıktı. İran'da ise üretim 62 bin varil azalarak 3 milyon 241 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 220 bin varil artarak 27 milyon 23 bin varil oldu.

Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 349 bin varil artarak 41 milyon 560 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Küresel petrol talebi tahmininde değişiklik yok

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 130 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 160 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 140 bin varil olacağı hesaplanıyor. Toplam talebin, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 800 bin varilinin ise OECD ülkelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl da benzer yükselişle küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 280 bin varil artarak 106 milyon 420 bin varile ulaşması bekleniyor. 2026 için talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 80 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Ekonomi, Enerji, Finans, İran, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC Ham Petrol Üretimi Artışta - Son Dakika

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