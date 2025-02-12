OPEC'in Petrol Üretimi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC'in Petrol Üretimi Düşüşte

OPEC, ocakta ham petrol üretimini günlük 121 bin varil düşürerek 26.678 milyon varile geriledi.

12.02.2025 16:16
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ocakta önceki aya göre günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile düştü.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Libya'da üretim günlük 17 bin varil artarak 1 milyon 277 bin varile yükseldi. BAE'de ise günlük üretim 37 bin varil azalarak 2 milyon 933 bin varile geriledi.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 13 bin varil azalarak 8 milyon 937 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile geriledi.

Geçen ay OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 118 bin varil azalarak 40 milyon 625 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talebi tahminini sabit tuttu

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit bıraktı.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olması bekleniyor.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 110 bin varil artacağı hesaplanıyor.

Buna göre, 2025 için öngörülen talebin günlük 59 milyon 290 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 910 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçen yıl küresel petrol talebinin 103 milyon 750 bin varil seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OPEC'in Petrol Üretimi Düşüşte - Son Dakika

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