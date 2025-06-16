OPEC Petrol Üretimi Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC Petrol Üretimi Mayıs'ta Artış Gösterdi

16.06.2025 15:19
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OPEC'in ham petrol üretimi Mayıs'ta 27 milyon 22 bin varile yükseldi, en büyük artış Suudi Arabistan'da.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, mayısta bir önceki aya göre günlük 183 bin varil artarak 27 milyon 22 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da olurken, en büyük düşüş Irak'ta yaşandı. Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 177 bin varil artışla 9 milyon 183 bin varile ulaştı. Irak'ta ise üretim 50 bin varil azalarak 3 milyon 930 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 183 bin varil artarak 27 milyon 22 bin varil oldu.

Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 180 bin varil artışla 41 milyon 230 bin varil olarak kaydedildi.

Küresel petrol talebi artış tahmini değişmedi

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 130 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 130 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 160 bin varil olacağı hesaplanıyor. Toplam talebin, günlük 59 milyon 310 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 760 bin varilinin ise OECD ülkelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl da benzer yükselişle küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 280 bin varil artarak 106 milyon 420 bin varile ulaşması bekleniyor. 2026 yılı için talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 80 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Ekonomi, Enerji, Finans, Irak, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Üretimi Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

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