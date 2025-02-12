Ordu'da Jeotermal Kaynak İhaleleri

Ekonomi

Ordu'da 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 278 bin lira olan sahaların ihalesi 24 Şubat'ta saat 10.00 ve 10.30'da yapılacak.

İhaleler, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki toplantı salonunda yapılacak.