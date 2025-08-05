Ordu'da Mavi Yemiş Hasadı Başladı, Üreticiler Yüzde Yüz Memnun - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Mavi Yemiş Hasadı Başladı, Üreticiler Yüzde Yüz Memnun

Ordu\'da Mavi Yemiş Hasadı Başladı, Üreticiler Yüzde Yüz Memnun
05.08.2025 11:44  Güncelleme: 11:51
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Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteğiyle mavi yemişin hasadına başlandı. Üreticiler, kilogram başına 500 TL'ye ulaşan fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Mavi yemiş, fındık veriminin düşük olduğu alanlarda önemli bir gelir kaynağı oldu.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından fidanlarının dağıtımı yapılan mavi yemişin hasadı başladı. Üreticiler, kilogramı 500 TL'ye ulaşan mavi yemişten memnun olduklarını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar bu dönemde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bugünlerde hasadı yapılarak kilogramı 500 TL'den başlayan fiyatlarda alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından itibaren birçok ilçedeki üreticiye fidan ve damlama sulama borusu desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde bu yıl itibari ile 176 dekara ulaştı.

Üreticiler memnun

Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş 500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri geliri ise artırmış oldu.

"Destekler bizim için çok önemli"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gürgentepe ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üreticilerden Adem Polat ve Murat Polat, mavi yemişin fındığın az olduğu yerlerde önemli bir getirisi olduğunu ve bahçelerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Ürün kalitesinin ve üretim miktarının kendilerine çok mutlu ettiğini aktaran üreticiler, bu yılki ürünü ise 500 TL'den sattıklarını ve herhangi bir pazar sorunu yaşamadıklarını ifade ettiler. Desteklerin önemine değinen üreticiler, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürecek. - ORDU

Kaynak: İHA

ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Mavi Yemiş Hasadı Başladı, Üreticiler Yüzde Yüz Memnun - Son Dakika

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