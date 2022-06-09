Orman Genel Müdürlüğü Moldova ve Azerbaycan heyetlerini ağırladı - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü Moldova ve Azerbaycan heyetlerini ağırladı

09.06.2022 16:02
Orman Genel Müdürlüğü Moldova ve Azerbaycan heyetlerini ağırladı

Orman Genel Müdürü (OGM) yöneticileri, Moldova Çevre Bakan Yardımcısı Igor P?enicinii ve Azerbaycan Ormanların Gelişimi Müdür Yardımcısı Cabbar Garibov başkanlığındaki iki ayrı heyetle tecrübe paylaşımında bulundu.

Orman Genel Müdürü (OGM) yöneticileri, Moldova Çevre Bakan Yardımcısı Igor P?enicinii ve Azerbaycan Ormanların Gelişimi Müdür Yardımcısı Cabbar Garibov başkanlığındaki iki ayrı heyetle tecrübe paylaşımında bulundu.

OGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, orman varlıklarının artırılması, ağaçlandırma teknikleri ve etüt projeleri konusundaki tecrübelerinin yurt dışındaki muhataplarıyla paylaşılmasına devam ediliyor.

Genel Müdürlük yetkilileri, Moldova Çevre Bakan Yardımcısı P?enicinii ve Azerbaycan Ormanların Gelişimi Müdür Yardımcısı Garibov başkanlığındaki iki ayrı heyetle bir araya geldi.

Moldova heyetinin 6-12 Haziran dönemini kapsayan ziyareti çerçevesinde, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de katılımıyla heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde ağaçlandırma, fidanlık, orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine ilişkin ortak projeler değerlendirildi.

Görüşmelerde, orman alanlarının genişletilmesi ve korunması, ormancılık sektörünün güçlendirilmesi, ağaçlandırma, fidanlık kapasitesi, tohum üretimi ve muhafazası, sürdürülebilir orman yönetimi, odun üretimi ile milli parklar konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Moldova heyeti, temasları kapsamında Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve İstanbul'da saha ziyaretleri gerçekleştirecek, doğa koruma ve milli parklar ile ilgili çalışmaları da yerinde gözlemleyecek.

Garibov ve beraberindeki heyet ise 7-14 Haziran dönemini kapsayan ziyaret çerçevesinde, Ankara ve Denizli orman bölge müdürlüklerindeki ağaçlandırma ve etüt proje çalışmalarını yerinde görecek. OGM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer'i ziyaret eden Azerbaycan heyeti, ağaçlandırma projelerinin yanı sıra, fidan ve tohum üretimine ilişkin bilgi aldı. Yüzer, görüşmede Azerbaycan'daki ormanların geliştirilmesi için halkın ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Moldova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü Moldova ve Azerbaycan heyetlerini ağırladı - Son Dakika

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