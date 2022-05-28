OSB Başkanı Güngör: " Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz" - Son Dakika
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OSB Başkanı Güngör: " Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz"

28.05.2022 11:02
OSB Başkanı Güngör: " Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz"

Manavgat OSB ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'de kurulduğu 2020 Aralık ayından bu yana çalışmaları adım adım yürüttüklerini belirterek OSB'de tesislerin kurulması ile Manavgat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Manavgat OSB ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'de kurulduğu 2020 Aralık ayından bu yana çalışmaları adım adım yürüttüklerini belirterek OSB'de tesislerin kurulması ile Manavgat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'de gelinen son durum değerlendirilerek gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapımı tamamlanan ve onaylanan halihazır harita işini müteakip imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının yaptırılması ele alındı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Manavgat OSB ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'de kurulduğu 2020 Aralık ayından bu yana çalışmaları adım adım yürüttüklerini belirterek OSB'de tesislerin kurulması ile Manavgat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kent ekonomisine güç katacak

Manavgat OSB'yi faaliyete geçirmeleri ile Manavgat'ta ekonomik faaliyetlerin çeşitleneceğini belirten Başkan Güngör, OSB'nin ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinden istihdama kadar birçok alana katkı sağlayacağını söyledi.

"OSB'de kurulacak işletmelerin kent ekonomisine eğer katacak tesisler olmasını hedefliyoruz"

OSB'de kurulacak iş kollarını kentin ekonomisine değer katacak sektörlere yönelik yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Güngör, oluşacak iş alanlarının kentin ekonomisini bulunduğu yerden daha da yukarıya çıkaracağını söyledi.

Manavgat ekonomisinin iki önemli ayağının olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, "Bunlardan birisi turizm diğeri de son zamanlarda gelişme gösteren tarımdır" dedi. Başkan Güngör, kentin ihtiyaçları ve önemli sektörlerine katkı sağlayarak ekonomisini güçlendirecek iş kollarının belirlenmesinin önemine işaret etti.

Başkan Güngör, Manavgat OSB' nin faaliyete geçmesi ile kurulacak tesislerde bölge tarımından elde edilen ürünlerin işlenmesi ile turizme daha kaliteli ürün temin edileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

OSB Başkanı Güngör: Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz
OSB Başkanı Güngör: Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz

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Kaynak: İHA

Manavgat, Aralık, imar, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Güngör: ' Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSB Başkanı Güngör: " Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz" - Son Dakika
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