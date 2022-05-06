OSB seçimlerine doğru - Son Dakika
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OSB seçimlerine doğru

06.05.2022 10:48
OSB seçimlerine doğru

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 14 Mayısta yapılacak Olağan Genel Kuruluna aday listelerin seçim çalışmaları hızla devam ediyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 14 Mayısta yapılacak Olağan Genel Kuruluna aday listelerin seçim çalışmaları hızla devam ediyor. Seçime Yeşil Liste ile girecek olan grup adına açıklama yapan Makine Mühendisi Ali İhsan Özdoğan, Türkiye'de ilk olacak bir taahhütte bulundu. Özdoğan yaptığı açıklamada "Sanayicilerimizden aidat almayacağız" dedi.

Ekip olarak sanayicilere doğrudan fayda sağlayacak projeler üzerinde çalışmayı kendilerine ilke edindiklerini söyleyen Özdoğan, "Yoğun çalışmalarımızın sonucunda son derece somut projeler geliştirdik. Bunlardan birini bugün sanayicilerimiz ve kamuoyuna kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanayicilerimizden aidat almayacağız. Böyle bir proje üzerinde yoğunlaşmamızın sebepleri var. Yeşil Liste olarak içinden geçmekte olduğumuz dönemin dayanışma ve birlikte güçlenme dönemi olduğuna inanıyoruz. Pandemi döneminde başlayan ve etkileri hala devam eden tedarik zincirindeki kırılma ile dünyanın içinde bulunduğu konjonktür somut ve sonuç odaklı düşünmemizi gerektiriyor. Bu ve huna benzer sebeplerden ötürü mevcut sanayicilerimize katkı sunmak ve yeni yatırımcılarımız için ise motivasyon kaynağı olmak için bu projeyi tasarladık" dedi.

Aidat almama projesi

Özdoğan, sanayicilerden aidat almayacaklarını belirterek, "Sanayicilerimizin teveccühü ile yönetime geldiğimizde hemen uygulamaya alacağımız projemiz aidat almama projemiz olacaktır. Sanıyorum bu uygulama Türkiye'de bir ilk olacak. Bu yönüyle de Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanına ilham olacak bir proje olacağını düşünüyoruz. Biliyoruz ki, kurum olarak OSB'ler kar amacı güden kuruluşlar değildir. Temel amacı sanayicileri kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmet üretmektir. Bizde ekip olarak bu işin yüksek düzeyde bilincindeyiz. Karalıyız, yapacağız. Aidat almama projesi kaynak gerektiren, zamana yayacağımız bir proje değil. Ama zamanla yapacağımız ve OSB'mizin ihtiyacı olan faaliyetlerde var elbette. Bunların bir kısmını ilk açıklamamızda paylaşmıştık" diye konuştu.

"Enerjiyi kesintisiz hale getireceğiz"

Yeşil Liste olarak en önemli projelerinden biri olarak 'Kesintisiz, Kaliteli Enerji' sağlamak olduğunu ifade eden Özdoğan, "Sanayicilerimizin en muzdarip olduğu konuların başında elektrik kesintileri geliyor. Bu çok önemli bir gündem maddesidir. Sanayicilerimizin üretim kayıpları büyüktür. Bu aynı zamanda ülkemiz içinde bir kayıptır. Yapacağımız proje ile Türkiye genelinde bir kesinti olmadığı sürece, OSB'mizde elektrik kesintisi yaşanmayacaktır. Bunun için projemiz hazır. Yeşil Liste olarak birde Yeşil Alan taahhüdümüz var. Bilindiği üzere OSB'mizde yeşil alan oldukça sınırlı. Yeşil Liste ile OSB'miz yeşile bürünecek. En az 30 bin metrekare alanı yeşillendireceğiz ve OSB'miz bu anlamda da nefes alacak. Bunun dışındaki diğer projelerimizi önümüzdeki günlerde sanayicilerimizle ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Makine Mühendisi, Diyarbakır, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB seçimlerine doğru - Son Dakika


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