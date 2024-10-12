Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı

Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, otomotiv sektörünün 2024'te yüzde 5,3 büyüyerek 26,9 milyar $ ihracat yaptığını belirtti.

12.10.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, otomotiv sektörünün tarihi başarılar elde ettiğini ifade ederek, "Otomotiv sektörü, 2024 Ocak- Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Konya'da MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ile Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu'nun organize ettiği " Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile buluşan Bakan Yardımcısı Gürcan yaptığı konuşmada, 2020 yılından sonra küresel anlamda durgunlukların yaşandığını belirtti. Gürcan, "Özelikle 2020 yılında pandemi sürecinden sonra yaşanan küresel olaylardan dolayı bölgemiz çok ciddi riskler ve tedarik zincirindeki aksaklıkları yaşamakta. Bunun da neticesinde özellikle 2021 yılından sonra dünyada ciddi bir küresel durgunluk yaşandı. Türkiye de bu durumdan haklı olarak maalesef payını aldı. Ancak küresel çaptaki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik adımlarına hızla devam etti. Türkiye son 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 2023 yılında yüzde 5,1'lik büyümeyi gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"Otomotiv sektörü, 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi"

İhracatın lokomotif sektörlerinden birinin de otomotiv sektörü olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, "Otomotiv ihracatımız 2023'te 19.4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Yan sanayi ile baktığımız zaman bu rakam 35 milyar doları aşmış oldu. Otomotiv sektörü, 2024 Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu durumda da bir tarihi rekordur. Bu vesileyle bir arada bulunduğumuz sektör temsilcilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükseldik. Bu da doğru bir yolda olduğumuzu, yatırımları doğru yönlendirdiğimizi, otomotiv sektöründeki büyüme ve ilerlememizi göstermektedir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, konya, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:20 Forvet tercihi nasıl olacak Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
17:10 Nusret’ten Köfteci Yusuf’a olay gönderme Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
17:09 Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu
17:01 Marmaris’te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa’da viral oldu Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
16:34 Aralarında uçurum var Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
16:32 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
16:29 Altay Bayındır krizi Manchester United’ı karıştırdı Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı
16:26 Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 15:00:26. #1.13#
SON DAKİKA: Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.