OtoPriz ile 250 Şarj Soketi Aşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

OtoPriz ile 250 Şarj Soketi Aşıldı

Eksim Holding, OtoPriz markasıyla Türkiye'de 250 soketle elektrikli araç şarj istasyonu ağını genişletiyor.

11.11.2024 13:17
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Eksim Holding'in yüksek hızlı şarj istasyonu OtoPriz'in Türkiye geneli istasyonlarında soket sayısı 250'yi aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding, enerji dağıtımı ve yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarıyla Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde öncü rol üstlenirken bu tecrübesini şimdi de elektrikli araç şarj istasyonu sektörüne taşıyor.

Elektrikli araç ekosistemine güçlü giriş yapan Eksim'in yeni markası OtoPriz, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj çözümleri sunma hedefiyle erişim ağını hızla genişletmeye devam ediyor.

Şirket, Hakkari'den Tekirdağ'a, ülkenin dört bir yanında kurduğu yüksek hızlı şarj istasyonlarında giderek büyüyen soket sayısıyla bu alanda Türkiye'nin en büyük operatörü olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Mutluhan Oruncak, şirket olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri yatırımlarla sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her köşesinde elektrikli araç kullanıcılarına 7 gün 24 saat kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı amaçlayan yaygın ve yüksek hızlı şarj ağımızı devreye aldık. Hedefimiz, bu altyapıyla Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını daha erişilebilir hale getirmek ve üstün bir kullanıcı deneyimi sunarak sektörün lider operatörü olmak. Elektrikli araç hızlı şarj istasyonu markamız OtoPriz ile hem karbon salımının azaltılmasına hem de çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Şu an 250 şarj soketinin bulunduğu bir altyapı kurmuş durumdayız ve bu altyapının yüzde 95'i yüksek hızlı şarj kapasitesine sahip."

Yüksek hızlı ve çevre dostu şarj teknolojilerini ülke genelinde daha erişilebilir kılarak Türkiye'nin karbon net sıfır geleceğinde önemli bir rol üstlendiklerini dile getiren Oruncak, "Elektrikli araç kullanıcılarına en modern, çevre dostu ve yenilikçi şarj çözümlerini sunmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OtoPriz ile 250 Şarj Soketi Aşıldı - Son Dakika

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