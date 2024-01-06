OYAK Çimento Fabrikaları, OYAK Denizli Çimento ile birleşti

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, tüm aktif ve pasifi ile devir alınan OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile birleştiğini duyurdu. Böylece, OYAK Çimento tüm fabrikalarını tek tüzel kişi çatısı altında topladı. Birleşmeyle OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin öz sermayesi 1 milyar 246 milyon 578 bin 406 TL'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs 2020 tarihinde halka açık şirketlerini OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. çatısı altında birleştiren OYAK Çimento, 31 Aralık 2020'de OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşti. 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile de OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşerek, tüm çimento ve beton operasyonlarını tek çatı altında toplamış oldu.

"Söz konusu işlem, 2020 yılının Mayıs ayındaki halka açık firmaların birleşmesinden farklı olarak, halka açık bir şirket ile halka açık hissesi bulunmayan bir şirketin birleşmesiyle gerçekleşti. Birleşmenin ardından, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin öz sermayesi 86.784.965 TL artarak, 1.159.793.441 TL'den 1.246.578.406 TL'ye yükseldi.

"Birleşmeyle 7 entegre fabrika, 2 öğütme tesisi ve tüm yurda yayılmış 52 beton santrali ile yedi coğrafi bölgede satış gerçekleştiren OYAK Çimento, Türkiye'de 'Net-Zero' (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk çimento şirketidir. Şirket; enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak için son beş yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırmış durumdadır."