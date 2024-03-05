Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, ABD Başkanı Joe Biden\'ın Özel Danışmanı ile görüştü

Ekonomi

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve heyeti, 10. OECD Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Forumu kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı Kelly Fay Rodriguez ile görüştü.

10. OECD Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Forumu 20-22 Şubat 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşti. OECD üyesi olan ülkelerden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve sendikalardan yoğun katılımın gerçekleştiği forumda, sektörün gündeminde işçi hakları ve örgütlenme konusunun öncelikler arasında olduğu gözlendi. Forum kapsamında Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve heyeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Uluslararası Çalışma İşleri Özel Temsilcisi Kelly Fay Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdi.

Forumu ve ABD Özel Temsilcisi ile görüşmesini değerlendiren Öz İplik İş Başkanı Ay, "OECD forumunda ve ABD Başkanı Özel Danışmanı Sayın Kelly Fay Rodriguez ile görüşmemizden çıkardığımız sonuç şudur: Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe küresel görünüm değişmiştir. Bildiğiniz gibi AB, karbon ve işçi haklarına yönelik ihlalleri ticaretin asli unsuru haline getirmiştir. Almanya ülkeye ithalatta işçi haklarının korunmasını ve sendikaların varlığını yasa ile koruma altına almıştır. Şimdi de öğreniyoruz ki ABD küresel çapta işçi haklarını ekonomik politikasının merkezlerinden birine koymuştur" diye konuştu.

"Örgütlü, toplu pazarlık sistemi olmadan bu sektör ayakta kalamaz"

Ay, küresel ekonomiye hakim ülkelerin emek hareketini politikalarının merkezine koyduğunu belirterek, "Yüz yıl önce çözülmüş meselelerin, kimi işverenlerce anayasayı ihlal ederek dahi uygulamada tutulması, buna göz yumulmasının zararı her düzeyde yaşanmaktadır. Ekonomide, imalatta bu ülke var olacaksa örgütlenme tek yol. İşçiyi yok sayarak dünyada gidebileceğiniz bir yer kalmadı. Emeğin hakkını yok sayarak, baskılayarak, gidilecek yer hiçbir zaman olmamıştır, şimdi de yoktur ve gelecekte de olmayacaktır. Örgütlü, toplu pazarlık sistemi olmadan bu sektör ayakta kalamaz" ifadelerine yer verdi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan, Industriall Küresel Sendikası Genel Sekreteri Atle Hoie ile Industriall Küresel Sendika ve üye sendika temsilcileri de bulunduğu görüşmede; ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Uluslararası Çalışma İşleri Özel Temsilcisi Kelly Fay Rodriguez, ABD hükümetinin küresel çaptaki işçi hakları ve çalışma koşullarına yönelik politikaları hakkında bilgi verdi. Birdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Uluslararası Çalışma İşleri Özel Temsilcisi Kelly Fay Rodriguez, görüşmemizde Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Kasım 2023 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden tarafından bir memorandumun imzalandığını bildirmiştir. Söz konusu ABD Başkanlık Memorandumu, ABD'nin sektörlerinin ve ekonomisinin korunması, etkinliğinin devamı ve güçlendirilmesi için ABD'nin ilgili kuruluşlarına uluslararası alanda işçi hakları, örgütlenme, çalışma koşullarına yönelik işbirlikleri yapma görevi vermektedir."

Danışman Rodriguez'in, politikalarının sürdürülebilir ekonomik büyüme, kapsayıcı uluslararası kalkınma, insan hakları, demokratik esneklik, adil rekabetin çalışmalarının ana odaklarından olduğunu ifade ettiğini söyleyen Birdoğan, "Rodriguez, ABD'nin ilgili kurumlarının demokratik yollarla seçilmiş sendika liderleri, işçiler, işçi hakları savunucuları ve diğer emek savunucuları başta olmak üzere emek kesimi paydaşlarıyla düzenli ve sağlam görüş ve çalışma mekanizmaları kurulacağı mesajını vermiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA