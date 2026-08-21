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Özel Eğitimde Mali Sıkıntılar

Özel Eğitimde Mali Sıkıntılar
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Sivas İl Başkanı Yasin İmre, özel eğitim kurumlarının artan giderler nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını vurguladı.

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Sivas İl Başkanı Yasin İmre, Artan giderlerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ekonomik açıdan zorladığını belirterek, sürdürülebilir bir finansman modeli oluşturulması çağrısında bulundu.

İmre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin artan maliyetler karşısında ciddi ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, kurumlara yapılan ödemelerin günümüz ekonomik şartları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yalnızca birer işletme olmadığını belirten İmre, binlerce özel gereksinimli bireyin eğitim, gelişim ve toplumsal hayata katılım sürecinde önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini vurguladı.

"Özel eğitim, tasarruf yapılabilecek sıradan bir hizmet alanı değildir"

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Sivas İl Başkanı Yasin İmre, "Özel eğitim, tasarruf yapılabilecek sıradan bir hizmet alanı değildir. Bizim en büyük gider kalemimiz personeldir. Çünkü verdiğimiz hizmetin merkezinde insan vardır. Öğretmenlerimizin, fizyoterapistlerimizin, uzmanlarımızın ve diğer çalışanlarımızın emeğinin karşılığını vermek zorundayız. Bunun yanında SGK, kira, elektrik, doğalgaz, servis araçları, akaryakıt, bakım ve diğer işletme giderlerinde ciddi artışlar yaşandı" dedi.

"Giderler artıyor, kurumların alım gücü azalıyor"

Kurumlara yapılan ödeme artışlarının gerçek maliyet artışları karşısında yetersiz kaldığını ifade eden İmre, "Personel maliyetinden akaryakıta, kiradan araç bakımına kadar hemen hemen bütün giderlerimiz önemli ölçüde yükseldi. Buna karşılık kurumların gelirleri aynı ölçüde artmadığında her yıl satın alma gücümüz biraz daha azalıyor. Buna rağmen hiçbir kurumumuz öğrencilerimize verilen eğitimin kalitesinden taviz vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli personeli sektörde tutmak zorlaşıyor"

Ekonomik şartların çalışan ücretlerine de doğrudan yansıdığına dikkat çeken İmre, "Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız çok kıymetlidir. Geçmiş dönemlerde özel eğitim kurumları çalışanlarına kamuya kıyasla daha cazip imkanlar sunabilirken bugün bu denge önemli ölçüde değişmiştir. Kurumlarımızın ekonomik olarak güçlendirilmesi aynı zamanda çalışanlarımızın özlük ve ücret şartlarının iyileştirilmesi anlamına gelecektir" diye konuştu.

"Talebimiz ayrıcalık değil, sürdürülebilir bir sistemdir"

Sektörün beklentisinin yalnızca kurumların ekonomik durumunun iyileştirilmesi olmadığını belirten İmre, "Bizim talebimiz kurumlara ayrıcalık sağlanması değildir. Talebimiz; öğrencilerimizin kaliteli özel eğitim hizmetine kesintisiz ulaşabileceği, çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alabileceği ve kurumlarımızın geleceğini güven içerisinde planlayabileceği sürdürülebilir bir finansman modelinin oluşturulmasıdır" dedi.

İmre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik destek eğitim ödemelerinin belirlenmesinde enflasyon, asgari ücret, SGK maliyetleri, kira, enerji, akaryakıt ve diğer temel giderlerdeki artışların birlikte dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"Özel eğitimin güçlenmesi, çocuklarımızın geleceğinin güçlenmesidir"

Kamu kurumları ve sektör temsilcilerine ortak çalışma çağrısında bulunan İmre, "Bu mesele yalnızca kurum sahiplerinin meselesi değildir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin, eğitimcilerimizin ve bütün özel eğitim camiasının ortak meselesidir. Kurumlarımız ayakta kaldıkça istihdam devam edecek, nitelikli personel sektörde kalacak ve en önemlisi özel gereksinimli çocuklarımız kaliteli eğitim almaya devam edecektir. Özel eğitime yapılan her yatırım, çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır. Sivas'taki tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizin sesi olarak sektörümüzün sorunlarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Eğitimde Mali Sıkıntılar - Son Dakika

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