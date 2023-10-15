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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşları sadece 4 gün ücretsiz taşıma kararı aldı - Son Dakika

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşları sadece 4 gün ücretsiz taşıma kararı aldı

Son Güncelleme: 15.10.2023 18:30

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara ayda sadece 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. Soydaş, geri kalan günlerde vatandaşların kamu araçlarını veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica etti.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı (TÖHOB) Ercan Soydaş, tüm Türkiye'deki özel halk otobüslerinin her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde ayda yalnızca 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırdı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

ALINAN KARARI AÇIKLADI

Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

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"KAMU ARAÇLARINI TERCİH ETSİNLER"

Soydaş, özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek, "Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı. Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

"ARAÇLARA BİLGİLENDİRME YAZILARI ASACAĞIZ"

Soydaş, kararın nasıl uygulanacağı, vatandaş ile otobüs şoförlerinin karşı karşıya gelmesinin nasıl önleneceğine yönelik soru üzerine, "Mevzuata göre; cihazları sökmek gibi bir yetkimiz, hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracak. Araçlarımıza da tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazıları asacağız. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda 'Kesinlikle vatandaşlarımızı incitmeyin' yönünde katı kurallar da koyduk. Çünkü hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemeyiz. Burada sadece dikkat çekmek istediğimiz şu; hiçbir zaman 'vatandaşlarımıza verilen hak geri alınsın' talebinde bulunmadık, bulunmuyoruz da. Sadece esnaflarımıza yaptığı hizmetin bedeli ödensin istiyoruz. Bu konuda da hiçbir vatandaşımızı üzmeden arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacak. Bizi anlayışla karşılayacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşları sadece 4 gün ücretsiz taşıma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşları sadece 4 gün ücretsiz taşıma kararı aldı - Son Dakika
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