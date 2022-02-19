Üye Girişi
Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı - Son Dakika

Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı

19.02.2022 09:16
Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Malatya, Hatay, Ordu, Adana, İzmir ve Kütahya'daki 17 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Malatya, Hatay, Ordu, Adana, İzmir ve Kütahya'daki 17 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçeleri, Malatya'nın Yeşilyurt, Hatay'ın Dörtyol, Ordu'nun Ünye, Adana'nın Yüregir, İzmir'in Çeşme ve Çiğli, Aydın'ın Kuşadası ile Kütahya'nın merkez ilçelerindeki 17 taşınmaza ilişkin ihaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Taşınmazlar için 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen geçici teminat bedelleri tespit edilirken, ihale şartnamesi bedelleri de 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler için son teklif verme günleri 15, 16 ve 17 Mart tarihleri şeklinde belirlendi.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin istenilen belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

YORUMLAR
500
Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı Kara yollarında durum Kara yollarında durum 'Halk elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi' ile yetiştiricilere katkı 'Halk elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi' ile yetiştiricilere katkı

Malatya, Kütahya, İzmir, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
08:27 Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu
08:18 Genel başkan aşı karşıtı açıklamalar yaptı, Facebook Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfasını kapattı
08:06 Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat 2022 hava durumu
07:56 Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:53 Memlekete cenaze taşıyordu! Otobüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi öldü 27 kişi yaralandı
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Özelleştirme İdaresi, çeşitli illerdeki 17 taşınmazı satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement