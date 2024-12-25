Özgür Özel'den TÜRK-İŞ Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Özgür Özel'den TÜRK-İŞ Ziyareti

Özgür Özel\'den TÜRK-İŞ Ziyareti

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret tespitine dair TÜRK-İŞ ile görüşerek sorunları gündeme getirdi.

25.12.2024 19:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamasının ardından TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Özel, TÜRK-İŞ'in 50 yıldır yürürlükte olan bir kanun gereği asgari ücret komisyonunda işçi tarafını temsil ettiğini dile getirdi. TÜRK-İŞ sendikalı işçilerin organizasyonu olduğunu ve sendikanın olduğu yerde asgari ücretli çalışanların olmadığını söyleyen Özel, "Sendika varsa zaten asgari ücret olmaz. Ama TÜRK-İŞ'in sırtındaki yük Türkiye'deki milyonların beklentisine uygun bir asgari ücretin tespiti noktasında davranmak. Süreci yakından takip ettik. Birkaç kez sözlü, dün da sosyal medya paylaşımı ile durumu yorumladığım noktada, TÜRK-İŞ'in bu dönem biz, 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' demiştik. TÜRK-İŞ'in de işçilerle beraber yapmış olduğu beklenti çalışmalarının sonucunda ilan ettiği asgari ücret beklentisini bizim talebimize, tabii bu talep de yeterli değil, ama bizim talebimize yakın bir noktada gerçekleşmiş olması önemlidir" açıklamasında bulundu.

"22 bin lira bugünkü fiyatla 4,5 çeyrek altın alıyor"

Gelecek yıl için belirlenen 22 bin 104 liralık en düşük ücretin yeterli olmadığına vurgu yapan Özel, "Şimdi biz basit bir çalışma yaptığımızda, geçmiş dönemlerle ilgili şu rakamlar vardı. Buradan çok kritik şu rakamları paylaşmak isterim. 2002 yılında asgari ücret yedi çeyrek altın alıyordu. Ocak 2024'te 17 bin lira, beş çeyrek altın alıyordu. 3 bin 327 liraydı çeyrek altın. Bugün verdikleri 22 bin lira bugünkü fiyatla 4,5 çeyrek altın alıyor. Yani daha ocak gelmedi, çeyrek altın üzerinden geçen sene verdikleri asgari ücret beşken, 4,5'a gerilemiş. Ne var arada, 2 bin 500 lira kayıp var. Zaten aynı şeyi biz, '17 bin, 10 bine geriledi, 5 bin artırırsan 2 bin lira kayıp var' diyorduk" ifadelerine yer verdi.

Özel, cumartesi günü Ankara'daki 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan Tandoğan'daki mitingde yer alacaklarını da söyleyerek, "Cumartesi günü Tandoğan'da varız. O mitinge Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm asgari ücretlileri ve tüm emeklileri çağırıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili tüm emek örgütlerinin kendi değerlendirmeleri olacaktır. Biz orada ama tüm emekçilerle birlikte olmayı ve bir sivil inisiyatifin çağrısıyla yani bir parti olmadan, oraya tüm siyasi partilerden, tüm sendikalardan, tüm görüşlerden insanlar gelebilir. Çünkü orada bir sivil inisiyatif var. ve asgari ücretlinin, emeklinin ve geçim sıkıntısı çeken herkesin sorunlarının konuşulacağı bir süreç. Biz MYK toplantımızda aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız" diye konuştu.

"Bir daha toplantılara katılmayacağımızı söyledik"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil olmadığını vurgulayarak, artık TÜRK-İŞ'in komisyonda yer almayacağını yineledi. Sözlerinin dinlenmediğini, işveren ile hükümetin anlaşarak asgari ücret belirlediğini belirten Atalay, "Asgari ücret tesis konusunda 50 senedir varız. Bu komisyonun demokratik olmadığını düzelmeden de bir daha toplantılara katılmayacağımızı söyledik. 5 hükümet, 5 işveren ve işçi. İşveren ile hükümet anlaşıyor ve istediği kararı çıkartıyor. Sözünüzün dinlenmediği yerde olmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Özgür Özel'den TÜRK-İŞ Ziyareti - Son Dakika

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