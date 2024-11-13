Palamut Hamsiye Nefes Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Hamsiye Nefes Veriyor

Palamut avında rekor sezon yaşanırken, hamsi tezgahları süslemeye başladı. Hamsinin kilosu 125 TL.

13.11.2024 20:04
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Palamut yerini hamsiye bırakıyor

Son yılların en uzun ve bol soluklu palamut avcılığı yaşanırken bu günlerde hamsi de tezgahları süslemeye başladı

TRABZON - Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli palamut sezonunu yaşanırken bu günlerde azalışa geçen palamudun yerini yavaş yavaş hamsi almaya başladı.

Balıkçılar, son yılların en uzun soluklu ve bol palamut avcılığını yaşadıklarını belirtirken hamsi de umutlarının aynı olduğunu belirtti. Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 125 TL'den satışa sunulurken, hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı ifade edildi.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, palamudun yerini yavaş yavaş hamsiye bıraktığını ifade ederek, "Palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu geçiriyoruz. Palamut yerini yavaş yavaş hamsiye doğru bırakıyor. İnşallah bu sezon hamsi de bol olacak, umudumuz o yönde. Vatandaşın hamsi özlemi var inşallah hamside de güzel bir sezon yaşarız. Palamut sezon başından beri hala avcılığı devam ediyor belki de son 30 yılın en bol en bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut bu sezon hiç ara vermeden avcılığı oldu" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, bu sıralar hamsinin daha çok geldiğini kaydederek, "Palamudun nöbetini hamsi devraldı. Hamsi sezon sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri de geliyor ama genelde hamsi daha çok geliyor. Hamsi 125 TL, istavrit 75 TL, mezgit 100-125 TL. Palamut avcılığında bu sezon son yılların en uzun sezonlarından birini yaşandı. Hamsi de bundan sonra aynı şekilde gözüküyor. Umudumuz hamsinin devamı" diye konuştu.

Balıkçılardan Gökmen Aydın da, "Palamut yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an hamsi fena değil kilosu 125-150 TL arasında. İnşallah bundan sonra bol olur vatandaş yer. Yerli hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı dolayısıyla şuan fazla talep yok. Mezgit 150 TL, istavrit 75-100 TL, palamut 150 TL. Palamut son yılların en uzun ve en bereketli sezonu diyebiliriz on gün daha avcılığı sürer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Balıkçılık, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Hamsiye Nefes Veriyor - Son Dakika

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