Palandöken'den E-Ticaret Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Palandöken'den E-Ticaret Uyarısı

Palandöken, e-ticaretteki yüksek aracılık masraflarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

02.10.2024 15:19
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticarete ilişkin, "100 liralık bir üründe 40 lira aracıya gidiyor. Bunun bir tavan bir de taban olması gerekir ki insanlar en azından bu enflasyonla mücadelede bir ivme kazansın." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, Birlik Başkanı Ekrem Birsen ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Palandöken, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın masraflarının istikrarlı şekilde geriye çekilebilmesi için devletin ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Güven olduğunda enflasyonun düşebileceğini, esnafın fiyatları istedikleri gibi değiştiremeyeceğini belirten Palandöken, şöyle konuştu:

"Eskiden meslek odalarından bir belge alınırdı, ucuzluk ilkbaharda bir de sonbaharda yapılırdı. Şimdi 12 ay ucuzluk var. Bugün gidiyorsunuz herhangi bir mağazaya üründen çok yazıları görüyorsunuz yüzde 50 artı yüzde 20, yüzde 40. Bunların önlenmesi için de kredi kartları, bunlardaki komisyonlar gerçekten ödeme aracı olarak çok önemli. Örneğin yine aynı şekilde elektronik ortamdaki ticarette çok önemli aksaklıklar var. Ürününü satan adam o kadar para kazanamıyor. Örneğin yüzde 18 ila 40 arasında fiyat farkı var. Yani 100 liralık bir üründe 40 lira aracıya gidiyor. Bunun bir tavan bir de taban olması gerekir ki insanlar en azından bu enflasyonla mücadelede bir ivme kazansın."

Palandöken, esnafın 9 bin gün, yanında çalışan işçinin 7 bin 200 gün sosyal güvenlik primi ödemesi gerektiğini hatırlattı.

Esnafın prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi için girişimlerinin sürdüğünü anlatan Palandöken, "Yani devlet emekli aylığı vermesin ama bunun da sağlık sigortası dışındaki emeklilik aylığına intikal eden 7 bin lira gibi bir rakam ödemesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Palandöken'den E-Ticaret Uyarısı - Son Dakika

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