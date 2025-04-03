Pamukkale'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Pamukkale'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu

Pamukkale\'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu

Pamukkale travertenleri, Ramazan Bayramı'nda 5 günde 38 bin ziyaretçi ağırladı.

03.04.2025 11:45
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Denizli'nin dünyaca üne sahip turizm merkezi Pamukkale travertenleri ve Karahayit bölgesinde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Beyaz cennet Pamukkale travertenleri yağışlı havaya rağmen 5 günde 38 bin ziyaretçiyi ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve termal suyu ile ön plana çıkan Karahayit bölgesinde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinde aileleriyle Pamukkale'ye tatile gelen misafirlerin genellikle yerli turist olması dikkatlerden kaçmadı. Travertenlerde ve ören yerini ziyaret eden misafirler hatıra fotoğrafları da çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Ara ara etkili olan yağışlı havaya rağmen beyaz cennetteki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Ramazan bayramı olması sebebiyle yerli turistlerin ağırlıklı olması bölgedeki tesislerde doluluk oranını etkiledi. Beyaz cennet Pamukkale Ramazan Bayramı bir gün öncesinde 5 bin, bayramın birinci günü 7 bin, ikinci günü 12 bin, üçüncü ve dördüncü günü ise 7 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı toplamda 38 bin ziyaretçi Pamukkale travertenleri ve ören yerini ziyaret etti.

İzmir'den Pamukkale travertenlerini görmek için geldiklerini belirten Neşe Yılmaz, "Pamukkale'yi çok beğendim, çok güzel burası. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var. Bugün havada çok güzel serin ve kapalı tam gezilecek hava" dedi.

Yoğun kalabalık beklemediğini ifade eden Abdullah Miraç Daldal ise "Afyonkarahisar'dan geliyoruz. Pamukkale çok güzel Denizlili insanlarda çok sıcakkanlı güzel karşıladılar bizleri. Antik kent çok güzel. Bizler gelirken bu kadar kalabalık beklemiyorduk ama hem bayram nedeniyle hem yurt dışından gelen misafirlerin oluşturduğu bir yoğunluk var" şeklinde konuştu.

"Bayram tatilinin 9 gün olmasından çok memnunuz"

Bölgedeki işletmeciler ise Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının kendilerini olumlu yönde etkisi olduğunu vurguladı. Bekledikleri yoğunluğu gördüklerini ifade eden Çelik Termal Spa İşletmecisi Yağız Çelik Çıbık, "Pamukkale ve Karahayit termal turizm alanında dünyaca üne sahip bölgemizdir. Pamukkale ve Karahayit'teki termal suyunun diğer termal sulardan ayıran en önemli özelliği içerisinde bulundurduğu mineraller nedeniyle romatizma ve cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sezon içerisinde dünya genelinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yılda beklediğimiz yoğunluğu gördük. Bayram tatilinin 9 gün olmasından çok memnunuz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de Ramazan Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

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