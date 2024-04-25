Panasonic Electric Works Türkiye'den Genel Müdür Erkut Açıl, Japonya'ya atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Panasonic Electric Works Türkiye'den Genel Müdür Erkut Açıl, Japonya'ya atandı

Panasonic Electric Works Türkiye\'den Genel Müdür Erkut Açıl, Japonya\'ya atandı

Panasonic Electric Works Türkiye'de uzun yıllardır görev yapan Mali İşler Genel Müdürü Erkut Açıl, Japonya'daki genel merkeze atanarak yeni görevine başlayacak. Açıl, dijital dönüşüm ve yenilikçi nakit yönetimi projelerine odaklanarak başarılı sonuçlar elde etmiş ve birçok ödül kazanmıştır.

25.04.2024 09:51
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Panasonic Electric Works Türkiye'de uzun yıllardır önemli çalışmalar gerçekleştiren Mali İşler Genel Müdürü Erkut Açıl, önümüzdeki dönemde Japonya'da görev yapmak üzere Panasonic Genel Merkezi'ne atandı.

Dünyanın önde gelen elektrik/elektronik üreticilerinden Panasonic'te, Türkiye'den üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Uzun yıllardır Panasonic Electric Works Türkiye'de Mali İşlerden sorumlu Genel Müdürlük görevini yürüten Erkut Açıl, Panasonic'in Japonya'daki genel merkezine atandı.

Yapılan açıklamaya göre Erkut Açıl, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Borusan ve Yıldız Holding'de çalıştı. 13 yıldır Panasonic Electric Works Türkiye'de çalışma hayatına devam eden Açıl, son 6 yıldır mevcut görevini sürdürmekteydi. Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan Panasonic Grubu'nun Türkiye'den 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan, sektöründe dünyanın en iyileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerinde şirketin gelecek vizyonu doğrultusunda ekibiyle beraber başarılı ve sürdürülebilir finansal sonuçlar için çalışan Erkut Açıl, son yıllarda özellikle dijital dönüşüm ve yenilikçi nakit yönetimi projelerine odaklanmıştı. Nakit akış geliştirmeleri, robotik otomasyon ve dijital dönüşüm alanında ekibiyle beraber Panasonic Global'den çok defa ödüle layık görülen Açıl, yeni dönemde başta Türkiye ve Hindistan olmak üzere birçok ülkenin sürdürülebilir finansal gelişiminden sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Panasonic Electric Works Türkiye'den Genel Müdür Erkut Açıl, Japonya'ya atandı - Son Dakika

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