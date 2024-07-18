Pandemi ve deprem, demontable evlere talebi arttırdı

Ekonomi

Önce pandemi sonra deprem, korku demontable evlere talebi arttırdı

SİVAS - Dünyayı etkileyen pandemi yaşanan depremler vatandaşları prefabrik evlere yönlendirdi. Hem madden hem de manen insanlara iyi gelen prefabrik evler, doğru bakıldığında yıllarca kullanılabiliyor.

Pandemiyle bahçeli evlere duyulan ihtiyaç, ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler vatandaşlarda konut güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Deprem riskinin her zaman gündemde olmasıyla birlikte vatandaşlar daha güvenli ve hızlı inşa edilen konut alternatiflerine yönelmeye başladı. Bu durum Sivas ve bir çok ilde prefabrik evlere olan ilgiyi arttırdı. Şehir hayatında da uzaklaşmak isteyenlerin tercihi olan prefabrik evler maddi açıdan uygun olmalarıyla da hızla yayılıyor. Sivas'ta bir prefabrik üretim merkezinde mimarlık yapan Bedrettin Yıldırım, "İnsanlar pandemi ve depremden sonra artık prefabrik evler tercih etmeye başladı. Betonarme evlerin fiyatlarının da yükselmesinden dolayı bu evler tercih ediliyor" dedi.

"Prefabrik evlere rağbet çok fazla"

Şehir kalabalığından uzaklaşmak ve stres atmanın bu evlerin tercih edilmesinde büyük rol oynadığını belirten Yıldırım, "Burada biz ahşap prefabrik evler yapıyoruz. Her bütçeye uygun ev üretiyoruz. 32 metrekareden 120 metrekareye kadar evlerimiz mevcut. Genel olarak deprem korkusundan dolayı insanlar artık prefabrik evler tercih etmeye başladı. Ahşabın esnekliğinden dolayı dayanıklılığı çok fazla. Betonarme evlerin fiyatlarının da yükselmesinden dolayı evler tercih ediliyor. Tabi bunların yanında şehir kalabalığı, streste bu evlerin tercih edilmesinde büyük rol oynuyor. Standart modellerimiz var. Müşteri isteğine göre iç ve dış mekanlarda değişiklik yapabiliyoruz. Rağbet çok fazla. Sivas'ta çok fazla hobi bahçesi var ve bu bahçelerde prefabrik ev tercih ediliyor. İl dışından da çok fazla sipariş alıyoruz. Yurt dışına da sipariş gönderiyoruz. Ev fiyatlarımız 325 bin liradan başlayarak 1 milyon 100 bin liraya kadar uzanıyor. Bu evlerin ömrünün uzunluğunda boyası ve su almaması çok önemlidir. Bu kriterlere dikkat edildiğinde uzun yıllar evleri gönül rahatlığıyla kullanabilirler" şeklinde konuştu.

"Deprem faktörü çok etkili oldu"

Deprem nedeniyle prefabrik evi tercih ettiğini dile getiren Nevzat Asan isimli prefabrik ev sahibi, "Evimi ahşap prefabrikten yaptırdım. Toplam 70 metrekare. Geçen sene 475 bin liraya mal ettim. Beton tercih etmedik çünkü hem görüntüsü çok hoş hem her yere taşınabiliyor. Bugün buradan gitmek istesem evimi de götürebilirim. Bu nedenle prefabrik tercih ettik. Bu evi yaptırmamızda pandemi dönemi ve deprem faktörü çok etkili oldu. Sivas'ta yaşanan depremlerde geldik burada kaldık. Her şeyin farklı bir yaşantısı var. Apartmanda yaşamak ayrı böyle müstakil yerde yaşamak ayrı. Burada mangal yapıyoruz eş dost gelip gidiyor. Burada meyve ağaçlarımız var. Bağ bahçede zaman geçiriyoruz. Burada doğayla iç içeyiz. İnsanlar artık şehir merkezinden bıktı" ifadelerini kullandı.