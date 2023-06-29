1.6 tonluk Paşa isimli boğa 210 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika
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1.6 tonluk Paşa isimli boğa 210 bin TL'ye alıcı buldu

29.06.2023 11:12

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın boğası, Ümit Erdem ve Turan Kaya'ya satıldı. Alıcılar, boğayı 210 bin TL'ye aldıklarını ve Kurban Bayramı'nın tüm İslam aleminde mübarek olmasını dilediklerini belirtti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de, Kurban Bayramı için 220 bin TL'ye alıcısını bekleyen 'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa 210 bin TL'ye satıldı.

NEREDEYSE İKİNCİ EL ARABA FİYATI İSTEDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği Hasan Yavaş'ın (54), 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğaz 1 ton 600 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğasını 220 bin TL'den satışa çıkardı.

'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye satıldı

210 BİN TL'DE ANLAŞTILAR

1 ton 600 kilo ağırlığındaki boğa bayramın 1'inci günü Ümit Erdem ve Turan Kaya'ya 210 bin TL'den satıldı. Kurban alımı için ilk geldiklerinde 'Paşa' isimli boğanın dikkatlerini çektiğini belirten Ümit Erdem, "Boğayı almak 2'nci gelişimizde nasip oldu. Boğa sahibi Hasan kardeşimizde bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kurbanımızı 210 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye satıldı

Çanakkale'de büyükbaş hayvan besi çiftliğinde 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş, boğasının bayramın 1'inci günü satıldığını belirterek, "Boğamız kendilerine hayırlı olsun. Allah kanını kabul etsin" diye konuştu.

'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye satıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi 1.6 tonluk Paşa isimli boğa 210 bin TL'ye alıcı buldu - Son Dakika


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