Petrol ve tahvil getirileri altını vurdu, ons fiyatı 4 bin 155 dolara indi - Son Dakika
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Petrol ve tahvil getirileri altını vurdu, ons fiyatı 4 bin 155 dolara indi

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Tahvil getirileri ve petrol fiyatları enflasyon endişelerini beslerken altının ons fiyatı yüzde 3'ü aşan kayıpla 4 bin 155 dolara geriledi. Gümüşün onsu 61 dolara indi, Brent petrol 106,9 dolara çıktı; piyasalar Fed'in ekimde 25 baz puanlık artırımını yüzde 69 fiyatlıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan tahvil getirileri ve yeniden tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini beslemesiyle yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün TSİ 10.50 itibarıyla yüzde 3'ten fazla düşerek 4 bin 155 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 240 dolar desteğinin altına sarktı.

Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 5'i aşan kayıpla 61 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmaz petrol fiyatlarını tetikledi

Aynı dakikalarda, Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik tıkanıklık ve ABD-İran geriliminin arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı yüzde 2,6 artarak 106,9 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,99 yükselişle 94,36 dolar seviyelerinden alıcı buldu.

"Yüksek faiz ve tahvil getirileri altının belini büküyor"

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi krizin petrol fiyatlarını yukarıda tutarak küresel ölçekte enflasyon riskini artırdığına dikkati çekiyor.

Yüksek enerji maliyetlerinin ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıyı körüklemesi, enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankasını (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırmaya sevk ediyor.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından finansal piyasalar, Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına daha gitme olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Tırmanışa geçen tahvil faizleri ve reel getiriler, faiz getirisi olmayan güvenli liman altını elde tutmanın fırsat maliyetini yukarı çekerek emtia piyasalarındaki çözülmeyi hızlandırıyor.

Gözler bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerinde

Yatırımcılar makroekonomik görünümün yönünü tayin etmek adına bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam göstergelerine ve Fed'in favori enflasyon ölçütü olan PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksine odaklandı.

İstihdam veya enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi durumunda, şahin faiz beklentilerinin pekişeceği, tahvil getirilerindeki yükselişin süreceği ve altın fiyatları üzerindeki satış baskısının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
Brent PetrolEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Petrol ve tahvil getirileri altını vurdu, ons fiyatı 4 bin 155 dolara indi - Son Dakika
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