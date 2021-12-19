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Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdi - Son Dakika

Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdi

19.12.2021 11:42
Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdi

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye pazarında da tüketici kitlesini genişletmeyi, yakaladığı başarı çıtasını her geçen gün yukarıya taşımayı sürdürüyor.

Fransız üretici, SUV sınıfında yakaladığı liderlik konumunu kasım ayında da rakiplerine bırakmayarak korumayı başardı. Bu liderlikte büyük başarısı olan SUV 2008 modeli ise sadece geçen ay değil, yılın 11 ayı boyunca bu başarıyı koruyan model olarak öne çıkıyor.

B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi SUV 2008, kasım ayında 1.038 adetlik satış rakamı yakalamayı başararak istikrarlı grafiğini sürdürdü. Yılın 11. ayını yüzde 20'lik bir pazar payı ile kapatan Peugeot SUV 2008, ocak-kasım dönemini de sınıfının lideri olarak tamamlamayı başardı. Yılın 11 aylık döneminde 8 bin 545 adetlik toplam satış rakamına ulaşan SUV 2008 bu rakamlarla yüzde 15 pazar payı elde etti.

Bu başarıya SUV 3008 modeli ise 908 adetlik satışla ve SUV 5008, 65 adetlik satış rakamıyla katkı sağlayarak Fransız markayı toplam 2 bin 11 adetlik satış ve yüzde 15'lik pazar payı ile kasım ayının SUV lideri yaptı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar payında 2,6 puanlık artış yakalayan Peugeot, yüzde 8,3'lük bir pay elde etti. Geçen ay başarılı satış grafiği ile toplam 4 bin 999 adetlik satış başarısı elde eden Peugeot, toplam pazarda kasım ayında 3. marka konumuna yerleşti.

"Liderlik marka kimliğimiz oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot markasının dünya çapında SUV modelleriyle ses getirdiğini belirterek, SUV segmentinde yakaladıkları başarıyı sürdürdükleri için mutluluk duyduklarını aktardı.

Sınıflarında öncü SUV modellerinin markalarının en önemlileri haline geldiğini bildiren Anaç, şunları kaydetti:

"SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanması bizim için mutluluk verici. Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz. Yılbaşından bu yana başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinin açık ara lideri olması yılın son ayında da kendisini gösterecektir ve modelimiz sınıfında başarısını devam ettirecektir. Buna ek olarak binek araçlarda da büyümemizi sürdürdük. Kasım ayı toplam binek araç pazar payımız yüzde 7,2 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artış yakaladık. Kasım ayı binek otomobil pazarında 5. sırada yer aldık"

Türkiye pazarında, hafif ticari araç segmentinin önemli dinamiklerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Anaç, "SUV'daki başarımızın yanında hafif ticari araç segmentinde de ciddi bir büyüme trendi yakaladık. Hafif ticari araçlar sınıfında yılın ilk 11 ayı toplamında yüzde 5,9'luk pazar payı ile 4. sırada yer alıyoruz. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 1,7'lik bir yükseliş yakaladık. Hafif ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde geçen senenin aynı döneme göre yüzde 27 büyürken, bizim satışlarımız yüzde 80 arttı. Peugeot markasının hafif ticari araç sınıfındaki yükselişi sürecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Peugeot, Tragger, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peugeot, 'SUV pazarı liderliğini' kasımda da devam ettirdi - Son Dakika Ekonomi


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