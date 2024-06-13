PharmUp Girişimcilik Programı 5. Dönem Mezunlarını Tanıttı

Ekonomi

PharmUp girişimcilik programı, 5'inci dönemini tamamladı. Programın yeni mezunları, Demo Day'de projelerini yatırımcılara tanıttı.

Sanofi ve Endeavor iş birliğiyle, sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmek hedefiyle 2019 yılında hayata geçirilen PharmUp girişimcilik programı, 5'inci dönemini tamamladı. Programın yeni mezunları, 12 Haziran'da Sanofi Türkiye'nin merkez ofisinde düzenlenen Demo Day'de projelerini yatırımcılara tanıttı.

Wellness ve online terapinin kesişiminde bulunan AIvigo'nun kurucu ortağı Muhammed Gündoğdu; son teknolojiyi kullanarak kronik hastalık yönetimi için kanıta dayalı çözümler sunan CorPal'ın kurucu ortağı Göksel Çinier, videoları, fotoğrafları ve belgeleri metine dönüştürerek kişiselleştirilmiş yapay zeka tarafından oluşturulmuş açıklamalar sunan From Your Eyes'ın kurucusu Zülal Tannur, muayenehane ve klinikler için oluşturulan bir hasta takip uygulaması olan Medicasimple'ın kurucu ortağı Altuğ Güzeloğlu, geliştirdiği yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri ile sağlık alanında dokümantasyon süreçlerini otomatikleştirerek hastaneye maliyet ve doktora zaman tasarrufu sunan platform MediTechLabs'ın kurucuları Doğa Özdengülsün ve Yunus Berfu Özcan, nadir hastalıkların teşhis süresini kısaltma ve doğruluğunu artırma adına doktorlar için üretilen karar destek platformu RareSum'ın kurucusu Egemen Tavşancı, PharmUp Demo Day'de projelerini yatırımcılar ve sektör temsilcilerine anlatma imkanı buldular.

PharmUp 5'inci dönem girişimcileri ayrıca 22-25 Mayıs tarihleri arasında Paris'te düzenlenen Uluslararası Start-up ve Teknoloji Fuarı VivaTech'i deneyimleme fırsatı buldular. Fuarda her yıl olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından ve her sektörden girişimler, dünya çapındaki inovasyon profesyonelleri, yatırımcıları ve kurumları bir araya getirdi.

ÖZTÜRK : SEÇİLEN GİRİŞİMLER VİVATECH'TE MÜTHİŞ BİR ORTAMA VE NETWORKE DAHİL OLMA FIRSATI BULDU

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, "Sağlık alanında karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan girişimciyi 2019 yılından bu yana PharmUp Programı ile desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başvuran girişimler arasından yenilikçi fikirleri ile seçilerek programa dahil olan girişimleri ayrıca her sene Demo Day öncesinde dünyanın en önemli girişimcilik etkinliklerinden biri olan Vivatech Fuarı'na davet ediyoruz. Bu sene de PharmUp girişimcileri, uluslararası startup ve teknoloji fuarı olan Vivatech'te müthiş bir ortama ve networke dahil olma fırsatı buldular. Bugün gerçekleşen Demo Day etkinliğimizde, program deneyimlerini ve projelerinde geldikleri noktayı ekosistemle paylaşan girişimlerimizi sektöre ve insan hayatına sunacakları katkıdan dolayı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

KURTTEPELİ : ORTAK HEDEFLER PAYLAŞTIĞIMIZ BİR PARTNERLE YOL ALMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucu ve CEO'su Emre Kurttepeli ise "İçinde bulunduğumuz dönemde, özellikle sağlık sektöründe fark yaratan girişimcilerin önlerinin açılmasının ve yanlarında destek mekanizmaları olduğunu bilmelerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Senelerdir farklı sektörlere ve girişim seviyelerine yönelik yürüttüğümüz program ve projelerle gördük ki, benzer aşama ve süreçlerden geçen girişimciler, sadece atölye ve eğitimlerden değil, birbirleriyle bilgi paylaşmaktan da çok besleniyor. Öte yandan ekosistemde girişimci merkezli, iş birliğini ve etki yaratmayı hedef alan çalışmalar yürütmek bizim her zaman önceliğimiz oldu. Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim, dolayısıyla PharmUp Programı'nı, Sanofi'yle birlikte 5'inci defa yürütmekten son derece mutluyuz. Bize program boyunca destek sağlayan tüm mentor ve partnerlerimize teşekkür ediyor ve Demo Day'de seçilen girişimcilere tebriklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

5'inci dönem girişimlerinden AIvigo'nun Kurucusu Muhammed Gündoğdu da Sanofi ve Endeavor ortaklığında yürütülen PharmUp programının girişimciler için önemli bir katma değer sağladığını dile getirdi. Gündoğdu şöyle konuştu:

"Program kapsamında uygulanan eğitimler ve mentor desteği bir yandan sektörü daha iyi anlamamızı sağlıyor, diğer yandan ölçeklenme veya ürün-pazar uyumu gibi kritik konularda bilgimizi genişletiyor. Paris'te gerçekleşen Vivatech Fuar katılımı ise global ölçekteki rakiplerimizi görmek ve sektörü daha doğru değerlendirmek için bize eşsiz bir fırsat sundu."