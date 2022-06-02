Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

02.06.2022 18:45
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,80 puan artarak 2.601,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,80 puan artarak 2.601,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,96 puan ve yüzde 0,39 kazanımla 2.578,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.565,09, en yüksek 2.603,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 2.601,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,99, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,70 puan ve yüzde 1,60 yükselişle 2.900,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.868,10 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.868,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 kayıpla 975 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,4275 lira, satışta 16,4933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,4013 lira, satışta 16,4670 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,47'den, bileşik getirisi de yüzde 25,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0727, sterlin/dolar paritesi 1,2551, dolar/yen paritesi de 129,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 yükselişle 116,87 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement