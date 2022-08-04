Plastik Sanayicileri: "Sermaye Sıkıntısı Artarsa İhracattaki Artış Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalabilir"

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, girdi maliyetlerindeki artışın sanayicilere ciddi bir sermaye sıkıntısı yaşattığını ve üretimi sekteye uğrattığını belirterek, "Sırf bu problemden kaynaklı sermaye sıkıntısı yaşayan, üretim yapamayan ya da neredeyse yapamayacak duruma gelen sanayicimizin sermaye sıkıntısı devam ederse ihracattaki artış düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, uluslararası piyasalarda potansiyelimiz yok olacaktır" dedi.

Sanayicilerin finansmana erişim konusundaki şikayetleri devam ediyor. Son yakınma da plastik sanayicisinden geldi. PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Üretici fiyat endeksindeki artışın devam etmesi, tüketicilerin satın aldığı ya da alacağı belirli ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri de artışa geçirdi. Ortaya çıkan bu olumsuz durumun yaratmış olduğu etki, plastik sektörü gibi yurt içinden yeterli hammadde tedariki sağlayamayan endüstrilerde daha derinden hissediliyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere bakıldığında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yıllık bazda yüzde 144,61'e ulaştığına dikkat çeken Karadeniz, şunları kaşdetti:

"MALİYETİ DÜŞÜRECEK ÖNLEMLER ALINMALI: Üretici fiyatındaki bu yüksek artışa rağmen tüketici fiyat endeksindeki artış yıllık bazda yüzde 79,60'ta kalmıştır. Yani daralan iç pazar ve düşen satın alma gücü sebebiyle üreticilerin maliyetlerinde yaşanan artış oranında bir fiyatlama yapamadığını ve bu sebeple kar marjlarının hızla eridiğini gözlemliyoruz. Gerek tüm dünyada artan emtia fiyatları gerekse Türk lirasının hızlı değer kaybı neticesinde yaşanan bu durum, tüm sanayi kollarımızı derinden etkilemekte. Ülkemizde yaşanan ve tüm vatandaşlarımızın zor günler geçirmesine sebep olan enflasyonun talep yönlü değil, maliyet yönlü olduğu gerçeğiyle hareket edilerek maliyetleri düşürecek önlemler alınması gerekmektedir.

GİRDİ MALİYETLERİNDE YAŞANAN ARTIŞLAR SANAYİCİMİZİ ZORA SOKUYOR: Geçen yıllara kıyasla bugün ihracat verilerinin artış göstermiştir. Girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan dolayı rekabet gücü azalan sanayicimiz, her ne olursa olsun üretmek için çok çalışıyor ve ihracatını devam ettiriyor. Fakat girdi maliyetlerindeki artışın devam etmesi, sanayicimize ciddi bir sermaye sıkıntısı yaşatmakta ve üretime sekte uğratmaktadır. Maalesef bu durumdan kaynaklı yeterli üretim yapamayan ya da mecburen kısıtlı üretime geçen sanayicimiz çok. Ülkemizde yaşamış olduğumuz enflasyonun temel kaynağı zaten bu durum. Sırf bu problemden kaynaklı sermaye sıkıntısı yaşayan, üretim yapamayan ya da neredeyse yapamayacak duruma gelen sanayicimizin sermaye sıkıntısı da devam ederse ihracattaki artış düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, uluslararası piyasalarda potansiyelimiz yok olacaktır."

SANAYİCİLER MALİYET HESABI YAPAMAZ HALE GELDİ: Çatı kuruluş PLASFED olarak enerji başta olmak üzere üretici üzerindeki maliyetlerde yaşanan sürekli artışın yıpratıcı etkilerini katıldığımız her platformda dile getiriyoruz. Döviz kurunun yüksek olması ve girdi maliyetlerinde döviz bazında yaşanan artış siparişleri olumsuz etkiliyor. Sanayiciler maliyet hesabı yapamaz hale geldi. İç ve dış olmak üzere piyasaları rahatlatacak, yatırıma ve üretime teşvik edecek girişimler yapılmalı. Sürdürülebilir bir büyüme olması için bu söylediklerimizi yapmamız şart. Türk sanayicisinin en büyük isteği öngörülebilirlik ve finansal istikrardır."