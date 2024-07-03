POYD Üyeleri Antalya'da Sürdürülebilir Turizmi Değerlendirdi

Ekonomi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, Antalya'nın Aksu ilçesinde sürdürülebilir turizmi değerlendirdi.

Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde buluşan turizmciler, küresel iklim değişikliğiyle beraber öne çıkan sürdürülebilirlik, atık yönetimi, sıfır karbon gibi konuları ele aldı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, yaptığı konuşmada, geleneksel öğle yemeklerini her ay düzenleyerek sektör olarak güncel gelişmeleri, karşılaşılan sorunları konuştuklarını söyledi.

Bu yılın en önemli konusunun sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle turizm alanında otellerimizde sıfır atık ve israfa yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda dernek olarak yönlendirmeler, bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında otelcilerimizin çok ciddi yatırımları var. Otelciler elektriklerini kendileri üretmenin çabası içindeler. Bu da otellere yüzde 30-40'lık enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Sektör olarak bunun üzerinde yoğunlaştık. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik üzerine yatırımlar için bankaların da teşvikleri var."

"Atığı gübre haline getirmeye çalışıyoruz"

Toplantıya ev sahipliği yapan IC Hotels Green Palace'nin Genel Müdürü İsmail Çağlar da sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, POYD'un yönetici gelişimi ve sektöre yeni katılan yöneticilerin motivasyonu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Turizmciler olarak aylık ve haftalık toplantılar yaptıklarını bildiren Çağlar, "Dertlerimizi ve çözüm önerilerimizi dinliyoruz. Sürdürülebilirlik alanında uluslararası çalışmalar var. Biz de güneşten su ısıtmak ve elektrik için faydalanıyoruz. Atık oranını azaltıp bunu gübre haline getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında yatırımlar yaparak, bunu önümüzdeki sürece yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Bahar "Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı", Bozkurt Atilla ise sıfır karbon ve sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine sunum yaptı.